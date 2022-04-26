Мишке вырвали зубы: как бункерный фюрер перечеркнул будущее России

Россия сама обрекла себя на гибель / Коллаж Reuters

Уже никто не спорит, что война, развязанная Россией против Украины — экзистенциальная. В том смысле, что либо Украина должна перестать быть Украиной, либо Россия — Россией.

Но с чего началось и была ли возможность избежать?

Информирую: идея возрождения "славянского единства" (не ублюдочного "русского мира!") возникла в интеллектуальной среде именно Украины в 2003 году. Тогда, кстати, электоральный рейтинг Путина в Украине составлял свыше 30% (!), так как он наивно воспринимался символом борьбы с олигархатом.

В рамках этого "славянского единства" предполагался равноправный союз Украины, России и Беларуси при обязательном сохранении их государственности. Причем Украина становилась не только зачинателем, но и духовным центром такого союза, привнося в него историческое наследие, цивилизационные корни, сакральные святыни.

В рамках реализации, Украина возвращала себе позицию "всесоюзного сборочного цеха", как было при СССР, что обуславливалось культурно-образовательным уровнем украинцев, а также постсоветским промышленным потенциалом. Россия становилась экономическим локомотивом тотальной модернизации и обновления, а также, в кооперации с Украиной, обеспечивала военно-оборонительные функции. Беларуси отводилась роль высокоиндустриальной житницы и площадки для разработки и внедрения передовых технологий, в частности, информационных и финансовых. Все это — на добровольных, взаимовыгодных принципах сотрудничества.

Такой союз независимых равноправных государств смог бы развиваться планомерно и стремительно. К нему естественным путем, благодаря экономической привлекательности и росту уровня жизни, подтягивались бы постсоветские государства. А в перспективе "славянский союз" претендовал бы на позицию европейского лидера, увлекая за собой "старую Европу", нивелируя ее забюрократизированность и зажиточную вялость.

В рамках союза центр стратегирования, дипломатии и культуры (включая православную патриархию!) перемещался в Киев. Москва превращалась в центр экономического и оборонного планирования и реализации. Минск становился своеобразной банковской Швейцарией и инвестиционным хабом на входе в Европу.

Идея была, разумеется, фантастической, но перспективной. Но в том же 2003 году на уровне обсуждений она разбилась о твердолобую позицию Кремля, который ультимативно настаивал, что все должно быть однозначно под Россией. Потому что у нее энергоносители и ядерное оружие. Поэтому именно Кремль будет определять, что, куда и почему, включая решение об открытии даже вино-водочного ларька где-то в Задрищенске. А все сакральности и духовности Кремль обещал купить у нас по дешевке, а что купить не получится, то просто отжать.

Возражения, что навязываемая вассальная зависимость не приживется, потому что в Украине народ субъектен и против его воли ничего не прокатит, всерьез не воспринимались: мол, на быдло внимания не обращают.

С этого момента обозначилась стратегия России: Украина должна быть покорена. Любым образом. Либо уничтожена. А поскольку она слаба и несостоятельна как держава, то достаточно будет одного слабого толчка.

Во многом это была проекция "беловежских соглашений", когда окружение Ельцина убедило его пойти на развал СССР, чтобы избавиться от Горбачева, ведь по их убеждению Украина и Беларусь все равно очень быстро скатятся в российскую лунку, потому — да: энергоносители и ядерное оружие. И Крым можно временно отдать, так как он вскоре вернется в Россию вместе с Украиной. И Путин, конечно же, об этом знал.

Отсюда и проистекает происходящее, включая нынешнюю российскую агрессию. Не интриги англосаксов, не заговоры западных спецслужб, а исключительно тупой и жадный гегемонизм российской верхушки во главе с лично Путиным и превратили Украину и Россию из дружественных соседей в непримиримых врагов.

Кстати, в своих попытках влияния на Украину Россия пыталась делать абсолютно все, что и США: те же государственные займы под политические условия, та же поддержка близких СМИ, общественных движений, партий и топ-политиков. Но это оказалось совершенно неэффективным, прежде всего, из-за кремлевского хамского шапкозакидательства, завиральных приписок и вопиющей коррупции.

Читайте такжеПочему судьба режима Путина решится до 9 маяПутина неоднократно предупреждали из Украины, что его поддержка Януковича в 2004 году, которого украинский народ не хочет, неминуемо приведет к катастрофическому ухудшению отношений между странами. Он все равно поддержал, прежде всего, потому, что донецкие тривиально подкупили окружение Путина, включая тогдашнего главу его администрации Медведева, еженедельно возя в Москву чемоданы с баксами (сам Янукович хвастался!). В результате Путин дважды фарсово поздравил Януковича с так и несостоявшимся президентством, заодно обрушив остатки своего авторитета в украинском обществе.

Разумеется, вместо признания собственной грубейшей ошибки Путин списал Оранжевый Майдан на происки ЦРУ. Хотя очевидно, что западные спецслужбы, обложенные кучей законов и инструкций, включая общественный контроль, способны поддерживать то, что уже само началось, но никак не инициировать массовые протесты. Искусственно запустить Майдан вообще никому нигде не удалось, хотя попыток было множество: народная стихия политтехнологиям неподвластна. К сведению: дипломаты США вообще пытались купировать и выхолостить оба украинских Майдана, потому что не были способны ими управлять, знаю об этом изнутри.

Революцию Достоинства 2014 года Кремль и лично Путин (да и Лукашенко тоже) восприняли как угрозу своему существованию - они до колик боялись, что реальное народовластие может перекинуться на Россию и Беларусь. В 2008 году силовики России получили приказ Путина работать в Украине как на территории враждебного государства. Это означало вербовку агентов, подготовку диверсионных групп, разработку планов полномасштабного вторжения. В 2008 году, заметьте! Когда оголтелой кремлевской пропагандой еще не были выдуманы пресловутые украинские "нацисты". И если насчет "дать Майдану в морду" в 2004 году в России только говорили, то в 2014 году постарались это сделать.

Поэтому аннексия Крыма, а затем запуск российскими "добровольцами" так называемых ДНР-ЛНР. А затем и ограниченное вторжение российских регулярных войск под Иловайском и Дебальцево. Не потому что Украина способна была напасть на РФ, этого у нас никто всерьез и в мыслях не имел, а в реализацию больных путинских планов уничтожения независимой Украины ради построения своей недоимперии и навеянной кремлевским православием людоедской миссии "собирателя земель русских".

Читайте такжеПутин окончательно оторвался от реальностиВойна на Донбассе не привела к обрушению Украины. Именно тогда у Кремля была последняя возможность откатить назад, признать реалии, прежде всего, право украинцев самим определять свое будущее и контуры вписывания в мировое сообщество. Понятно, что ни дружбы, ни, тем более, единства уже и быть не могло, но оставалась возможность мирного существования.

Но и этот маленький, но шанс был бункерным фюрером и его вассалами безвозвратно утрачен. Под завывания про "бандеровскую угрозу" в 2022 году Россия пошла на полномасштабное ничем не мотивированное, кроме ненависти ко всему украинскому, вторжение в Украину. С уверенностью, что наша капитуляция произойдет в считанные дни (они даже авиаполеты в южных регионах РФ ограничили всего на неделю).

Какая "защита русскоязычных"?! Эти украинцы тысячами погибли и погибают под российскими снарядами и бомбами в Харькове, Мариуполе, Буче, Ирпене и других городах Украины. Если жители города не выходят к "освободителям" с цветами, агрессор пытается их уничтожить физически. Варварски, без оглядки на гуманизм и приверженность к языку Пушкина. Геноцид в чистом виде!

Но агрессора ждал неожиданный, но закономерный крах блицкриговых амбиций. По-иному и быть не может в случае агрессии против сплотившегося в праведном гневе народа.

Читайте такжеПутин переиграл всех, даже самого себяРоссия воюет в Украине против США и НАТО? Это не более, чем жалкое оправдание своей ущербности. Если б Голиаф выжил, он бы тоже рассказывал, что у Давида праща не той системы, явно из египетского лендлиза.

Да, помощь Запада — вооружением, финансами, дипломатией — для нас критически важна, не обсуждается. Но вспомните, перед началом полномасштабного вторжения нам поставили лишь несколько сотен "Джавелинов", причем без новейшего матобеспечения, предусматривающего вертикальный маневр ракеты для поражения танков сверху. А также несколько десятков контрбатарейных радаров, которые позволяли засекать точки, откуда по нам стреляют, но не наводить ответный огонь. Ах да, еще несколько сотен "Хаммеров", изрядно поюзанных в Афганистане.

Настоящая военная помощь поступает только сейчас, когда Украина продемонстрировала не только готовность, но и умение успешно обороняться и громить агрессора. Главное ведь, не что поставляется, а как применяется!

Исключительно по своей воле отказавшись от мирного пути, развязав неоправданную агрессию, Кремль во главе с Путиным перечеркнули будущее России. Фактически поставили ее на грань существования. Теперь или мы, или они. И складывается, что таки мы. Причем наша победа вызовет тектонические сдвиги во всем постсоветском, да и мировом пространстве.

Под нашей победой понимаю полное освобождение всех оккупированных территорий, включая Донбасс, а также международно утвержденный алгоритм возвращения Крыма.

Эта победа вызовет естественную, без внешнего вторжения, смену власти в Беларуси, а также исчезновение анклава Приднестровья. Это как минимум.

Впоследствии просматривается оборонительный и экономический союз Литвы, Эстонии, Латвии, обновленных Беларуси и Молдовы, Польши, Румынии и Турции, созданный по инициативе Украины при поддержке Великобритании и США.

И это будет окончательным гвоздем в крышку гроба российской недоимперии. А что с ней случится — распадется на сто кусков или только на десяток — не суть важно. Важно, что миру придется пойти на глобальное ядерное разоружение, чтобы избавить мир от шантажа маньяков, стоящих одной ногой в могиле.

Путин как-то рассуждал, что "у мишки хотят вырвать зубы", то есть, лишить РФ ядерной дубинки. Так он сам все для этого сделал!

Все будет Украина! И уже скоро. По историческим меркам.