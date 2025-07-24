Мировой порядок на паузе: готов ли Трамп договариваться с Си Цзиньпином

Несмотря на разговоры о "новой Ялте", у США и Китая нет общей стратегии. Встреча Трампа и Си маловероятна - как и большие договоренности.

https://opinions.glavred.info/mirovoy-poryadok-na-pauze-gotov-li-tramp-dogovarivatsya-s-si-czinpinom-10684124.html Ссылка скопирована

Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу в Пекине / Коллаж Главред

Не стоит спешить с оценками вероятной трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина и сравнивать ее с новой "Ялтой" или распределением сфер влияния. Между сторонами существует много противоречий, которые фактически еще не решены. Более того - даже не сформировано какого-то начального понимания модели их урегулирования.

Кроме того, я не уверен, что такая встреча вообще состоится. Ведь желательно, чтобы результатом этой встречи стал определенный документ или решение, которое удовлетворило бы все стороны - прежде всего Соединенные Штаты, Россию и Китай, а пока мы слышим завышенные ожидания или даже определенные ультимативные требования - и со стороны Китая, и со стороны США. А это неприемлемо для других участников.

Так же отсутствует эффективная дипломатической работы для снятия этих противоречий. А "Ялте" должны предшествовать консультации на высоком уровне, с достижением хотя бы промежуточных договоренностей. Поэтому говорить о том, что произойдет распределение сфер влияния и определение линий, которые поделят мир между США и Китаем, еще рано.

видео дня

Впрочем, возможна встреча для сверки часов - определение определенных компромисса и сфер, в которых стороны готовы взаимодействовать. А таких сфер много - от нераспространения ядерного оружия до продовольственной безопасности, вопросов искусственного интеллекта, экономического мегакризиса и тому подобное. То есть, все то, что беспокоит глобальный Уолл-стрит, Китай и США.

Вторая важная тема - снижение напряжения в Тихоокеанском регионе и других горячих точках глобального противостояния. Там возможен разговор об Украине, Африке, Латинской Америке или о снижении милитаризации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако реальных достижений в этом направлении ожидать тоже не стоит. Чтобы говорить, например, об остановке войны в Украине, должны состояться эффективные переговоры - в Стамбуле или где-то еще - с участием Украины, России и при челночной дипломатии со стороны США. А без такой подготовки не стоит иметь завышенных ожиданий - новая "Ялта" не состоится.

По Трампу вообще нет уверенности, что он поедет в Китай. Но Трамп непредсказуем, и если он почувствует, что имеет какие-то козыри, с которыми Си Цзиньпин будет вынужден согласиться, - тогда смысл во встрече будет. Но пока что таких карт не видно. Если не брать во внимание экономические рычаги влияния - в частности, в вопросах цены на нефть или торговых войн, которые начинал Трамп - нет серьезных достижений, которые можно было бы выложить на стол и сказать Си: "Соглашайся".

Даже если эта большая многосторонняя встреча не состоится, теоретически возможна именно двусторонняя, между Трампом и Си Цзиньпином. Но и здесь должна быть повестка дня - список вопросов, в которых могут быть достигнуты договоренности: торговые пошлины, налогообложение, инвестиции, совместные проекты, экономическое распределение влияния на других континентах. И опять же - идет ли подготовка? Насколько я вижу по работе американо-китайских комиссий и постоянных экспертных площадок, где это обсуждается - ничего существенного там не происходит.

В окружении Трампа также нет публичной модели взаимодействия с Китаем. Это не значит, что она не нарабатывается - ведется работа аналитическими структурами, есть консультации с различными стейкхолдерами. Но пока не видно четкой стратегии, которая бы указывала на то, что Трамп хочет делать с Китаем. А без этого ехать на встречу нет смысла. Ведь нет стратегии, что делать со страной, с которой ты якобы хочешь поделить мир. Или даже подчинить, потому что сейчас много разговоров о том, как Китай рассматривают в США: или как младшего партнера, или хотят возложить на него определенные задачи, которые он должен выполнять в глобальном перераспределении мировых сил. Но, то, что у Трампа пока нет никакого видения, что делать с Китаем, не означает, что со временем оно не появится

Чего ждать Украине? Прежде всего, не стоит иметь завышенных ожиданий. Не будет быстрых решений в вопросе войны в Украине в результате переговоров Си Цзиньпина с Трампом. Завершение активной фазы боевых действий возможно только в результате многих факторов - прежде всего нашей устойчивости, эффективности на фронте, экономической способности, а также взаимодействия с европейскими партнерами.

Если нам удастся это удержать - тогда договоренности между Трампом и Си будут не инициативой, а лишь фиксацией сложившейся ситуации - и на линии фронта, и в геополитическом раскладе. Если Запад будет сильным - линии взаимодействия с Китаем могут быть определены. Если же не будет - ехать туда не будет ради чего. Хотя Трамп может поехать - для него важен личный контакт с Си. Поэтому поездку исключать нельзя. Но будет ли она результативной - сомнительно. И именно поэтому не стоит делать чрезмерных ожиданий.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред