"Миротворцы" РФ в Казахстане никак не подчиняются местным властям

Россия отправила своих военных в Казахастан / Фото Reuters

На фоне протестов в Казахстане возникает вопрос о привлечении сил ОДКБ. Точнее, не сразу. Для начала произошли несколько странные события.

1. После 2-3 дней (в зависимости от города) относительно мирных протестов вдруг возникли некие "радикалы"

2. У этих групп "вдруг" появляется оружие, которое активно применяется. (ещё до захвата участков полиции и т.д.)

2. Эти группы создали картинку – разгромленные магазины, банки и т.д. Процесс начал набирать оборотов за счёт людского резерва в виде молодых неустроенных в жизни граждан: "единокровцев" (этнических казахов, вернувшихся на Родину либо их детей), перебравшихся в крупные города жителей депрессивных регионов.

Читайте такжеРоссия начала переброску военных в Казахстан: "миротворцев" запросил президент3. Токаев за сутки убирает с ключевых постов в силовых ведомствах ставленников Назарбаева. В том числе в президентской охране.

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На этом фоне заявляет про жёсткие действия и отдаёт приказ о зачистке крупных городов. И появляется просьба к ОДКБ. Тут так же несколько вариантов причин:

1. Привлечь русских как гарантов перехода власти от клана Назарбаева (сделать невозможным сопротивление и переворот)

2. Сыграть на опережение и привлечь РФ в выгодном для себя формате – не как защитников "русскоязычного меньшинства".

Читайте такжеВ Казахстане Путин может отгрести быстро и эффективноПоэтому Токаев и говорил о террористической угрозе. Формально при таком обращении должен был бы быть задействован мандат Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это боевые части, которые придаются для борьбы с террористической угрозой и могут применяться для подавления беспорядков, уничтожения "НВФ" и т.д. Но с ключевым отличием – они придаются местным силам безопасности. То есть, в нашем случае отдаются под командование казахам. Это был бы идеальный вариант для Токаева.

Но Путин решил сыграть по другому. В решении, озвученном Пашиняном речь идёт о Коллективных миротворческих силах (КМС). Такие силы отправляются теоретически для установления мира между конфликтующими сторонами (!) Чувствуете разницу: не на стороне Токаева, а с возможностью "предотвращения столкновений" с "другой стороной". Второе ключевое отличие – командование. КМС отправляются со своим командованием (читай Российским) и никак не подчиняются местным властям. То есть РФ оставляет за собой поле манёвра. И, как минимум, берёт под "охрану" объекты критической инфраструктуры соседнего государства. Которое, к слову, пусть медленно, но успешно отползало из сферы российского влияния последние 10 лет.

И есть ещё одна деталь. В КМС привлекают бойцов 103 десантной дивизии из Витебска. Да, беларусов. Это для Москвы важно вдвойне — привязка Минска к себе и политическая реакция извне. На фоне кризиса в самой Беларуси после начала "командировки" десантников в Казахстан вряд ли найдётся большое количество политиков, готовых поверить в возможность самостоятельного принятия решений Беларусью в военной сфере.