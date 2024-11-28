Миропорядок, к которому стремится Путин

Судя по всему, людям, воспитанным в Советском Союзе, и выходцам из КГБ комфортнее жить в мире, в котором они в любой момент кого-то могут уничтожить ядерной бомбой.

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Диктатор Владимир Путин / фото: kremlin.ru

Как человек, живший в Советском Союзе, прекрасно помню страшный страх ядерной войны, который поддерживался государственной пропагандистской машиной. Хотя, оглядываясь назад, я понимаю, что в начале 80-х годов вряд ли Америка реально собиралась начать ядерный конфликт, так же и СССР это не было нужно. Но это было как бы мировоззренческим фоном существования народов и всего мира. Когда я был в Южной Африке, мои собеседники тоже вспоминали времена блокового противостояния, и они тоже чувствовали это дыхание ядерной угрозы.

Поэтому, возможно, это не только сиюминутная политическая игра, но и элемент того миропорядка, к которому стремится Путин. Судя по всему, людям, воспитанным в Советском Союзе, и выходцам из КГБ комфортнее жить в мире, в котором они в любой момент кого-то могут уничтожить ядерной бомбой. Потому это элемент мировоззрения и стратегии выживания.

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Ядерная риторика в России регулярно актуализируется, вспомните хотя бы Соловьёва с его "ядерным пеплом". Эти угрозы там звучат уже не один год.

Единственное, что здесь настораживает, – это то, что у Путина есть много признаков психопатического поведения и желания подтверждать свои слова. Он может в какой-то момент психануть и принять решение о применении ядерного оружия.

Об этом, кстати, уже давно идёт речь. В 2014-2022 годах главная идея, которая должна была успокаивать нас всех, заключалась в том, что в момент такого решения приказа Путина никто не послушается, и найдутся такие офицеры и генералы, которые вместо того, чтобы нажимать на ядерную кнопку, изолируют самого Путина. То есть угроза от "обезьяны с гранатой" сохраняется постоянно.

Впрочем, в рациональном моделировании угроза не выглядит реалистичной. Хотя бы потому, что на самом деле она ничего не даёт России ни в военном, ни в политическом смысле. Если будет не глобальная "ядерная зима", а тактический ядерный удар по украинской территории, это ничего для России не изменит. Вот что после этого? Дальнейший ход событий в таком случае будет настолько отличаться от всего того, что было до сих пор, что это нельзя рассматривать как просто очередной шаг в противостоянии. А главное – в таком случае события будут развиваться точно не в пользу России.

Максим Розумный, специально для Главреда

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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