'Мирный план' завершения войны уже стал известным?

В общем, план, если он соответствует действительности, приемлем для начала переговоров. Что будет на выходе - предсказать сложно.

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Зеленский и мирный план / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

В СМИ появился так называемый "мирный план", который якобы должен стать отправной точкой наших будущих переговоров с агрессором при участии США, Китая и ЕС.

Многое из этого плана уже засвечено ранее, часть просто переписана из Стамбульского протокола, поэтому документ похож на настоящий.

1. Согласно плану Украина должна оставить Донбасс. Но частью рф он тоже не становится - то есть, непонятно, днр и лнр так остаются? Так или иначе, Донбасс сам определил свою судьбу и превратился в поле боя и, как следствие, территорию, непригодную для жизни. Украина не сможет его полноценно восстановить, даже при помощи партнеров. Россия - тоже, максимум, на что она способна на примере Мариуполя - понавезти бурятов, которые готовы жить на кладбище. А главное - зачем такой Донбасс Украине? Так и пусть идет в "свободное плавание", я намекал на это еще в 2014 году.

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2. Россия передает Украине Запорожскую атомную станцию и 100-километровую демилитаризованную полосу вдоль Днепра. Со станцией понятно. С полосой - нет, потому что дальше там прописана готовность агрессора обсуждать возвращение нам Запорожской и Херсонской областей полностью.

3. Украина обязуется поставлять воду в Крым. Не вижу проблем, тем более, что дальше в плане прописывается, что Крым должен стать демилитаризованной территорией двойного подчинения - Украины и России. Кстати, о двойном подчинении как промежуточной стадии возвращения Крыма писал неоднократно. И не потому, что я такой пророческий, а потому, что это стала международная практика.

4. Внесение внеблокового статуса в Конституцию Украины. В очередной раз повторю: НАТО нам не нужно, особенно, такое, как сейчас, когда окружение Д. Трампа публично утверждает, что 5 статья Устава НАТО вовсе не предусматривает прямое военное участие блока в отражении агрессии против страны-участницы. То есть, Украине на реальную защиту рассчитывать в НАТО не следует. Тогда зачем?

5. Украина не может иметь армию более 350 тыс, не более 125 самолетов, есть также ограничения по ракетам средней и малой дальности. Это перенесено из Стамбульского протокола. И, по моему убеждению, является фактическим разоружением по требованию агрессора, и поэтому недопустимо. Но на практике большинство этих ограничений можно обойти, конечно, при наличии желания и умения.

6. США и союзники снимают санкции против РФ в отношении высоких технологий, банковской сферы и так далее. Не вижу угрозы в этом пункте. Потому что Штаты и Европа будут снимать санкции очень долго - это же бюрократическая процедура. Поэтому этот пункт - скорее о Китае, который очень не хочет попасть под вторичные санкции.

7. Россия не отрицает вступление Украины в ЕС. Да и в Стамбуле не отрицала.

8. С началом официальных переговоров с участием всех сторон начинается прекращение огня на фронте. Ну, если это не является односторонним прекращением с нашей стороны, то никаких возражений.

В общем, план, если он соответствует действительности, приемлем для начала переговоров. Что будет на выходе - предсказать сложно.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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