"Мирный" план Путина: эскалация войны

После начала переговоров между Россией и США в апреле резко увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны.

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Переговоры РФ и Украины / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

"Переговоры" с Украиной могут быть нужны Путину не только для того, чтобы избежать западных санкций за отказ от перемирия. Путин использует их для того, чтобы готовить новое наступление и эскалацию агрессии.

После начала переговоров между Россией и США в апреле резко увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны. В Москве предложение пушечного мяса было в два раза выше, чем в предыдущие месяцы.

Видимо, наивное российское население решило, что война заканчивается и можно заработать на халяву - заключить контракт, получить несколько миллионов, а воевать уже не придется. Современные Шариковы помнят завет своего прародителя: "На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом".

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Согласие Путина на возобновление переговоров с Украиной - не только подачка Трампу. Если они начнутся - толпа баранов побежит вербоваться "под конец войны" в армию за миллионы. Таким образом власти смогут навербовать новых идиотов, а потом захлопнуть мышеловку и бросить их в наступление.

Си, вероятно, дал Путину на переговорах в Москве добро на эскалацию войны. Сейчас Китаю это выгодно. Си наверняка напряг флирт Путина с Трампом и перспектива измены российской шалавы китайскому хозяину. Эскалация агрессии сорвет потепление российско-американских отношений, приведет к новым санкциям и усилению изоляции России. А значит она станет еще более зависима от Китая, окончательно превратится в его вассала.

Таким образом реальных внешнеполитических препятствий для попыток организовать эскалацию не существует. Давление Запада Путин давно игнорирует, а Китай заинтересован в обострении. Есть только проблема с нехваткой пушечного мяса. В прошлом году план набора по контракту был сорван. Пушечного мяса на фронте для наступления явно не хватает, а мобилизацию Кремль проводить не готов. Путин решает эту проблему с помощью циничного обмана - пытается заманить плебс на войну, давая ему ложную надежду на скорое прекращение войны в результате переговоров.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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