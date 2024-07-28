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Мирные переговоры: мы прошли большой круг и вернулись к начальной точке

Александр Кочетков
28 июля 2024, 06:21
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Все решает фронт. И для мира нам необходимо нанести агрессору ощутимое поражение. А вот с этим конкретики не больше, чем с миротворчеством Трампа.
Переговоры 2022, Кулеба в Китае
В последнее время участились разговоры о мирных переговорах / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, Михаил Подоляк

Прошедшие пару недель характеризовались всплеском "глобальной миротворческой активности". Д. Трамп продолжал убеждать мир и себя, что он войны России против Украины не допустил бы. Но не говорит, как именно. И обещает войну завершить - опять же, не говорит как.

Это организационный вакуум в голове Трампа попытался принудительно заполнить Б. Джонсон, предложив свой план - с территориальными потерями Украины, но приобретением членства в НАТО.

Раз можно британцам, то почему нельзя американцам, подумал бывший глава Госдепа М. Помпео и тоже предложил свой план для Трампа. Кстати, его план довольно похож на план Джонсона, и хорошо, что в политике не действует авторское право.

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Причем сам Трамп, чье публичное видение пути к миру не выходит за рамки двух телефонных звонков - В. Зеленскому и В. Путину - ни на чей сторонний план пока не согласился.

Между тем, В. Зеленский и другие наши спикеры от власти заметно заметно изменили свою риторику - о границах 1991 года уже не слышно. Это не значит, что украинские власть имущие вдруг обрели трезвый взгляд на войну, например, о нашей ракетной программе они продолжают рассказывать скорее мечты, чем реальность. Просто те сценарии, которые попадают в Киев от наших партнеров, отнюдь не вдохновляют на кофе в Крыму в течение следующих лет.

И в то время, когда коллективный Запад фонтанирует идеями мира, которые пугают украинцев не меньше войны, Китай тихонько, без анонсов, пригласил к себе министра МИД Украины Д. Кулебу. Дело в том, что Китай с удовольствием организовал бы Второй саммит мира. Но для него это имеет смысл исключительно если саммит будет результативным, и каких-то договоренностей там достигнут. И тогда Китай продемонстрирует миру, что его "мягкая сила" действует эффективнее "жесткой силы" Штатов.

Поэтому, чтобы избежать конфуза, когда Украина, симметрично России, просто не появится на саммит под руководством Китая, Пекин решил предварительно все согласовать. Уверен, что готовность участвовать и обсуждать прекращение боевых действий с Россией от Кулебы была получена. Потому что после переговоров в китайском МИДе Кулеба получил своеобразное, чисто китайское поощрение - встречу в ресторане с местными бизнесменами, которые готовы разворачивать свои проекты в Украине.

А после этого состоялся непубличный контакт с китайской стороны с Москвой. И в кремле отказались идти на какие-то уступки Украине. Потому что войска агрессора продолжают наступление. И Путин уверен, что через пять лет, или через десять, но россия все равно постепенно захватит Украину.

То есть, прошли большой круг и вернулись на восходящую точку: все решает фронт. И для мира нам необходимо нанести агрессору ощутимое поражение. А вот с этим конкретики не больше, чем с миротворчеством Трампа.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Александр Кочетков
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