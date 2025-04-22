Мирная капитуляция по настоянию США: что нужно знать

США никогда не были нашими союзниками, при Трампе перестают быть даже партнерами и превращаются в мародеров с этим позорным соглашением о полезных ископаемых.

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Война в Украине и Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Фактически безумная "мирная активность" Д. Трампа и его аватара С. Уиткоффа завершилась тем, что было понятно с самого начала: они предлагают нам признать Крым российским юридически. Донецкую и Луганскую области (поскольку они захвачены почти полностью) признать фактически. Так же фактически признать российскими оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Там еще есть определенные разговоры об Энергодаре с АЭС, но это не окончательно.

О невступлении в НАТО само собой разумеется, но в связи с ослаблением НАТО, которое проводит Трамп, это несущественно.

То есть, Белый Дом хочет отдать Путину полностью все то, что он хотел изначально - мы же понимаем, что даже этот бешеный не надеялся, что ему добровольно отдадут те части Запорожской и Херсонской областей, которые недоимперия не смогла захватить военной силой. При этом в любом случае - согласимся мы или нет, прямые поставки военной, финансовой и разведывательной помощи от США прекращаются. Через посредников - возможно, здесь нам пригодится жадность Трампа.

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США никогда не были нашими союзниками, при Трампе перестают быть даже партнерами и превращаются в мародеров с этим позорным соглашением о полезных ископаемых. Кстати, это естественная позиция Трампа, который схож с путиным в том, что уважает только силу и не имеет никаких моральных ограничений. Поэтому он и обвиняет нашу власть, что она не капитулировала быстренько сразу после агрессии более мощного врага.

Подписать такой мир В. Зеленский может только в самолете. Который везет его в постоянную эмиграцию, откуда не выдают. Соответственно, он этого не сделает. Соответственно, следует ожидать усиления агрессивных действий России, включая интенсификацию ракетно-шахедных атак наших городов. Сохранится ли относительная стабильность линии фронта, будет зависеть, насколько нам с европейцами удастся наладить новые цепи поставок оружия и боеприпасов без участия США.

США в таком сценарии будут импортировать в Украину лишь страшные рассказы о злоупотреблениях и коррупции украинской власти, а также неоправданных потерях украинцев на войне. И к сожалению, многое из этого компромата окажется реалистичным.

Другие сценарии, по крайней мере, со стороны США, на сегодня в работе отсутствуют. Хотя если Путин как-то продемонстрирует Трампу, что Китай для него важнее США, то Трамп обидится. Со всеми вытекающими последствиями. Но это крайне маловероятно в краткосрочной перспективе и возможно лишь где-то накануне импичмента.

Практически ситуация выкристаллизуется уже во время переговоров в Лондоне. Ждать недолго.

А еще есть банальный вывод из ситуации: надо быть сильными. Такое государство, каким сейчас является Украина, сильным оказывается только в схематозах на краю пропасти. Государство, подчеркиваю, а не страна!

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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