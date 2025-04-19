Мира не достичь. Логика дальнейших действий Трампа

Думаю, что соглашение о наших недрах предусматривает продолжение военно-технической помощи со стороны США, а это сверхважно сейчас.

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Трамп и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Украины

С большой долей вероятности, переговоры окончательно сорваны. Но наша дальнейшая судьба все равно, во многом будет зависеть от позиции Президента США. Поэтому нам нужно попытаться понять его логику.

Итак, что думает Трамп?

1. Виноваты обе стороны. Каждый, правда, виноват по-своему. Что касается нас, то заявление Уиткофа о территориях, которыми не хочет делиться Украина, с одной стороны слабое (делиться территориями не хочет никто в мире). С другой - важно то, что несмотря на риторику, нас никто не заставлял подписывать такой документ. А возможность у США есть.

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2. При этом россияне не получили и не получат никакой уступки, потому что не подписали перемирие. Санкции будут действовать и я не исключаю, что они будут усиливаться. Параллельно, страны Персидского залива начали игру на понижение цены нефти и расширение своего экспорта. Это главное следствие торговых войн, которые начал Трамп.

3. Думаю, что соглашение о наших недрах предусматривает продолжение военно-технической помощи со стороны США, а это сверхважно сейчас. Единственное, что сейчас стоит отметить, так это то, что самая тупая риторика, которую сейчас слышу, это слова, что Трамп провалил переговоры. Нам выгодно говорить, что переговоры сорвал Путин. Но антиамериканизм (антитрампизм) часто побеждает здравый смысл при внешней коммуникации.

4. Теперь, практически окончательно, можно говорить, что переговоры США-ЕС-Украина становятся самыми важными для нас (линк на предыдущее сообщение, где было много об этом написано, будет в комментариях). Сейчас только приведу цитату из этого сообщения: Трамп сейчас ведет супер сложную игру с ЕС. Тема договоренностей - обнуление пошлин и заказ в 300 млрд долл на оружие из США. По сути - это ответ на почти зеркальные предложения из Китая. Проигрыш в этих переговорах - это победа Пекина в геополитической битве за Европу. А именно это является главной войной мира, как бы это неприятно ни было для нас. Победа в переговорах - это создание зоны свободной торговли США, ЕС, а в будущем еще Япония, Ю. Корея, Австралия и Британия. Проще говоря, всего самого богатого мира. Эти переговоры будут длиться несколько месяцев. Мы лишь на старте этого процесса. Но повторюсь - это главная геополитическая игра мира.

5. Параллельно США готовятся к переговорам с Китаем. Пока непонятны даже контуры этих переговоров. Но они, с определенной долей вероятности, станут прологом к следующему раунду переговоров по нашей войне. И этот раунд наступит в конце 2025-начале 2026 года.

Сейчас нам нужно готовиться к сверхсложному военному лету. Путин ставит на это лето, как Гитлер на вундерваффе. И несмотря на экономические проблемы и экономический кризис, который может наступить, если нефть будет держаться на нынешнем уровне следующие 4-6 месяцев, Путин сейчас положит многое на наступление. А нам просто нужно выйти из избирательной логики действий и риторики. Хотя это из разряда фантастики.

И самое последнее. Трамп оставил себе 5-7 дней для попытки переломить позицию Путина. Несмотря на сверхнизкую вероятность такого сценария, все же минимальное окно возможностей есть.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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