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Мир вышел на перепутье: чего ожидать?

Владимир Горбач
18 июня 2024, 21:27
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Если коллективное желание посадить за стол переговоров государство агрессора во главе с военным преступником будет удовлетворено, то мы окажемся в ситуации, которая будет иметь историческую аналогию с 1938 годом.
Мир вышел на перепутье: чего ожидать?
Запад начал прозревать в отношении Путина / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/Hans, скриншот

В продолжение темы о "саммите мира".

Я понимаю, что мы существуем не в вакууме, а в политической среде между различными ожиданиями как от самого политического процесса, так и от конкретных его участников.

Думаю, что наша власть прекрасно понимает и, главное, чувствует чего хотят от нее наши партнеры и, шире, все внешние наблюдатели за нашей войной. Они хотят прекращения боевых действий. Подобный запрос на хоть какое-то прекращение огня в духе "просто прекратить стрелять" (С) уже формируется и в украинском обществе. Я не осуждаю, а констатирую.

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То, что у нас назвали Глобальным саммитом мира - это ответ на эти внешний и внутренний запрос. И эта попытка ответа на политические запросы открывает путь на разные траектории развития процесса.

И швейцарское председательство на конференции, и многие другие ее участники, западные или незападные, вслух говорят о своей цели - привлечь РФ к переговорам. Посадить за стол уже в следующий раз, "через месяцы, а не годы" (президент Зеленский). Это именно то, чего требовал отсутствующий на конференции Китай и сама РФ.

Теперь мир в точке бифуркации, перепутья. Если коллективное желание посадить за стол переговоров государство агрессора во главе с военным преступником будет удовлетворено, то мы окажемся в ситуации, которая будет иметь историческую аналогию с 1938 годом. Это будет уже не "саммит мира", а Вторая Мюнхенская конференция. Где условия будет диктовать Кремль, опираясь при этом на Пекин. А западные и незападные "миротворцы" будут толкать нас в пропасть мировой войны через серию все новых уступок.

Ведь разделение мира на зоны влияния - это именно то, ради чего Путин задумал, готовил, начал и не прекращает эту войну. И то ради чего его поддерживают в Пекине, Тегеране, и даже в Пхеньяне. И это то, что так привлекает других, более осторожных членов БРИКС - региональных лидеров. Это их общий интерес, на него и сделана ставка.

Мы не смогли убедить Глобальный юг, это надо признать. Но мы и не могли его убедить. Мы не смогли еще убедить даже Запад, который аж на третьем (!) году войны только начинает понимать, что на самом деле происходит. И пройдут еще месяцы, если не годы, пока западные политики и военные успеют подготовить к адекватному восприятию угрозы общественные мнения своих наций.

Чтобы избежать новомюнхенского сценария не нужно заигрывать с агрессором или с теми, кто возлагает на него свои тайные надежды. Западу и нам как его фактически интегрированной части нужно защищаться, а не договариваться с варварами. Юридически интегрировать Украину в ЕС и НАТО и не оставлять варварству опции территориальных уступок.

Вероятность того что Запад сплотится, продемонстрирует твердость и перейдет в наступление есть. Сегодня она еще не так велика, процентов 10-20. Но рост уже начался. Начиная с саммита G7 (жесткие санкции, включая вторичные в отношении Китая, шаг к конфискации российских средств и т.д.). Это зародыш другой траектории развития событий. Она нас может вывести не к Мюнхенской конференции, а на путь к Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской, на которые, как известно, Гитлера не приглашали.

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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