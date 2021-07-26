Когда-то Путин хотел международного обмена Крыма на Донбасс / Reuters

После неудачной встречи президента Украины Зеленского с германским канцлером Меркель, после скандального форума Грузии, Украины и Молдовы в Батуми и неприятной отсрочки встречи президента США Байдена с президентом Зеленским Украине крайне трудно будет провести эффективную "Крымскую платформу", призванную вернуть проблему оккупации Крыма на стол возможных переговоров о судьбе полуострова и Донбасса как единого целого.

Кстати, когда-то Путин сам хотел международного обмена оккупированного Крыма на разгромленный, деукраинизированный Донбасс, который вернут Украине.

Таким образом, он получал Крым и мощный донецкий рычаг давления на Украину. Помочь в этом ему должны были Германия и Франция.

Обмен Крыма на Донбасс под мощным международным давлением на Украину - это был ремейк израильско-палестинского договора по принципу: "мир в обмен на территории". Но время упущено.

Международная обстановка вокруг России и внутриполитическая ситуация в Украине изменилась.

Реклама

Сейчас в бой вступили США, Великобритания и Турция, которые больше других заинтересованы в перспективе "Крымской платформы". А Макрон и Меркель уже потеряли интерес к хитрой схеме Путина обмена Крыма за счет возврата Донбасса.

Читайте такжеВстреча Байдена и Меркель: печальный итог для УкраиныИ вот сейчас Запад пытается осторожно объединить проблемы Крыма и Донбасса в единое целое на базе нового международного формата - США, ЕС, России и Украины.

Возможное место встречи для обсуждения крымско-донецкого узла международных противоречий - это Лондон, а не неудачный Минск или хитрая Вена.

Проведение серии таких саммитов позволит избавиться от банкротства тупикового минского соглашения ,подписанного Порошенко и от неэффективного, загнившего нормандского формата переговорного процесса по Донбассу.