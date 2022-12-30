Мир, в котором нет России

Не так давно Путин произнес на Валдайском форуме: "А зачем нам мир, в котором не будет России?". Мало кто тогда думал, что он сам ее уничтожит.

Путин сделал со страной то же, что и большевики / УНИАН

Главный итог 2022 – России больше нет! Еще недавно со словом Россия ассоциировалось и плохое, и хорошее – диктатура, Сталин, лагеря, но и русская культура, прорыв в космос (под руководством уроженца Житомира Королева, - Главред). Это все в прошлом. Как в свое время слова Германия или немецкий ассоциировались не с Гете или великими немецкими учеными, а с эсэсовцами, безумным фюрером и печами Аушвица и Треблинки, так и сегодня за всем, к чему может быть применимо прилагательное русский, возникает лишь смерть, разрушение, агрессия и ложь. И это надолго!

Путин сделал со страной то же, что и большевики – после октябрьского переворота России не стало. Осталась территория, на которой творились какие-то безумства, но к России, к ее культуре, к ее истории, она уже не имела отношения. Она была отрицанием и истории, и культуры.

Больше нет русской армии – есть вооруженная и опасная группировка, сеющая смерть в Украине. Армия защищает свою страну, а не бандитствует в соседней без какой-либо цели, кроме реализации смутных фантазмов первого лица. Современная армия едина, а не состоит из враждующих частных армий. В современной армии дисциплина, в ней бывают эксцессы, но насильников и мародеров в ней наказывают, а не поощряют, отдавая город на разграбление и присваивая подразделениям преступников звание гвардейских. Нет армии.

За словом Россия, начиная с Петра, возникало представление о военной мощи. Сейчас Путин продемонстрировал всему миру, что никакой мощи нет. Это уже опасно и с точки зрения сохранения территории, бывшей еще недавно Россией. Неудачная для Сталина Зимняя война (нападение на Финляндию) подтолкнуло Гитлера к нападению на СССР – чего ж не напасть, если Красная Армия слаба? Угрозу со стороны НАТО наши власти придумали, а вот угрозы со стороны Китая или каких-нибудь талибов вполне реальны. Их решительные действия по отношению к сопредельным территориям стали более вероятными.

Собственно, президента России тоже нет, Президент (король, султан) – это тот, кто поддерживает порядок (не обязательно конституционный, но какой-то) и коммуницирует с внешним миром и с собственной страной. Порядка, ка и Конституции, нет давно – пожары, прорывы фекалий, невыполнение ни одного из взятых на себя обязательств. А от коммуникации Путин отказывается – не выступил, например, на G-20 – а ведь это была прекрасная возможность объяснить всему миру, что он, мир, не прав, а Путин, наоборот, прав во всем. Со своими тоже общаться не хочет - отменил пресс-конференцию и конституционно необходимое Послание Федеральному Собранию, отменил новогодний прием – не хочет обращаться даже к "своим верным". Некто, распоряжающийся из Кремля, есть, а президента - нет.

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