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Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойства

Татьяна Урбанская

16 ноября 2022, 14:45

Свободный мир мог бы предоставить Украине больше нужного оружия и БК. Но, наконец, закрыть небо тоже было бы не лишним.

Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойства
Кремль уже давно рассказывает россиянам, что РФ воюет с НАТО / коллаж Reuters, УНИАН

Пока в НАТО не могут определиться, что это за ракета попала в польское село и повлекшая гибель людей, и откуда на страны НАТО вообще "готовилось нападение", напомню, что в Кремле, удачно и вовремя забыв о "денацификации", уже несколько месяцев убеждают узких, что они на фронте получают "по мордам" не от украинцев. Мол, они как раз воюют с НАТО, с коллективным Западом.

Вероятно, этот тезис разгоняется узкими пропагандистами, чтобы проиграть войну было не так обидно. И в рабских мозгах за поребриком это уже должно восприниматься как норма.

Что же касается нас, то, кажется, совершенно неважно, как Кремль будет объяснять поражение своим холопам. Пусть рассказывает хоть о киборгах, хоть о марсианах с рептилоидами. Лишь бы оккупанты ушли прочь с нашей земли.

Мир, окунувшись в новые пятьдесят оттенков озабоченности, мог бы в этом помочь, например, предоставив Украине больше нужного оружия и БК. Но, наконец, закрыть небо тоже было бы не лишним. Мы уже девять месяцев просим.

Источник

НАТО новости Польши
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