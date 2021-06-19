УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Мир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и России

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

19 июня 2021, 18:42

Для Кремля будет чрезвычайно болезненным все, что будет происходить в ближайшие годы.

Мир ждет новый этап противостояния России и Запада
США по-прежнему считают Россию врагом, а РФ Штаты – недружественной страной / Reuters

В ходе встречи с Владимиром Путиным в Женеве Джозеф Байден четко обозначил срок – шесть месяцев, по истечении которого США сделают вывод о том, наметились ли хоть какие-то улучшения во взаимоотношениях Кремля и Запада. Это означает, что Владимир Путин должен будет продемонстрировать какие-то, пусть и условные, шаги, направленные на деэскалацию ситуации.

Впрочем, думаю, Путин не будет делать ничего из того, что нужно, чтобы показать, что встреча с Байденом имела для него какое-то значение. А потому через несколько месяцев нас ожидает очень тяжелый следующий этап конфликта России с Западом.

Следует отметить, что важной была не столько сама встреча Байдена с Путиным, сколько все европейское турне Байдена. На встречах, которые предшествовали разговору с Путиным, обсуждалось множество важных вопросов, в том числе и связанных с Кремлем. Речь идет о разговорах Байдена с руководством ЕС, на саммите НАТО, с Борисом Джонсоном в Лондоне, на саммите "Большой семерки". В частности, обсуждалась необходимость создания новой стратегии отношений с РФ.

Теперь Запад со своей стороны будет разрабатывать многочисленные программы, как дальше взаимодействовать с Кремлем и что с ним делать. А Кремль со своей стороны будет готовиться к обороне. Это и станет основным событием ближайших нескольких лет.

Байден и Путин, как в такой ситуации положено, сделали минимальные дипломатические шаги, чисто риторические, но за этим совершенно ничего не стоит. Ведь обратите внимание на то, что Путин на пресс-конференции сразу после разговора с Байденом заявил, что США по-прежнему рассматривают Россию как врага. Также и Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли после такой встречи США быть выведены из списка недружественных стран РФ, сказал, что для этого нет оснований. Также уже заявлено, что Кремль будет поддерживать Лукашенко, и у Путина с Байденом совершенно разные позиции по Беларуси.

Для Кремля будет чрезвычайно болезненным все, что будет происходить в дальнейшем.

  • Во-первых, будет происходить укрепление восточного фланга НАТО, что совершенно очевидно, исходя из решений саммита Альянса.
  • Во-вторых, можно не сомневаться, что будет более интенсивная военная поддержка Украины со стороны консолидированного Запада, и это следует из коммюнике лидеров НАТО.
  • В-третьих, и дальше будут проводиться организационные мероприятия по трекам вступления Грузии и Украины в НАТО в какой-то перспективе.

После встречи с Байденом в обсуждении всех мер против Кремля, которые можно было предпринять (блокирование Северного потока-2, арест российских активов решением суда, секторальные санкции, в том числе санкции против крупнейших российских государственных компаний) случится пауза, но через два-три месяца все это возобновится.

Потому не стоит готовиться к счастливой деэскалации – на нее очень мало шансов. Следует готовиться к обострению, которое потребует от Запада следующего этапа и новых мер в отношении России.

Главный результат европейского турне Байдена заключается в том, что не просто поставлен вопрос о необходимости новой стратегии действий в отношении Кремля и обсуждаются не просто очередные санкции – речь идет о подготовке гораздо более масштабных действий. И этот вопрос уже был проговорен на этих встречах.

Отсюда и возникла идея стратегического диалога руководства Евросоюза и руководства США по проблемам России. Сюда же относится и чрезвычайно важное заявление Байдена, которое отражено в коммюнике НАТО, что, если гибридная активность Кремля будет продолжаться, она будет встречать ответ, которого раньше не было, к которому раньше Запад не прибегал. Раньше на партизанские действия Кремля ниже радаров официальной войны симметрично отвечать не следовало, современные страны таким образом не отвечают. Теперь же на основании ст. 5 Устава НАТО в случае гибридной атаки России США будут отвечать таким же образом. Это все довольно тревожно и опасно, но мы движемся именно в этом направлении.

Хочется верить в более здоровый сценарий: что Кремль не будет идти на дальнейшую эскалацию, а предпочтет замкнуться в себе, изолироваться и слегка сократить свою активность.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда

НАТО новости США Владимир Путин Джозеф Байден Александр Морозов Россия Встреча Путина и Байдена
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как жить дольше: три чая, которые помогут снизить риск рака, сердечных приступов и инсультаКак жить дольше: три чая, которые помогут снизить риск рака, сердечных приступов и инсульта В Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по УкраинеВ Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по Украине Убийца спокойно спал под плач родни: что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистомУбийца спокойно спал под плач родни: что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом Военная операция России в Украине: эксперт раскрыл план катастрофы для ПутинаВоенная операция России в Украине: эксперт раскрыл план катастрофы для Путина Илларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с ПутинымИлларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с Путиным

Последние новости

19:13

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов

19:09

Природная катастрофа в Ялте: в городе нет воды, запрещено купаться в море, а люди потеряли имущество Видео

18:42

Мир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и России мнение

18:35

В центре Житомира грузовик "ушел" под асфальт

18:31

Владимир Дантес пообещал "переворот" в Instagram при одном условии

Реклама
18:02

"Мазохисты": у Лаврова резко отреагировали на планы Украины по Крыму Видео

17:58

Гороскоп на завтра 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

17:23

"Отец спал пьяный": в Киеве с седьмого этажа выпал 2-летний ребенок

17:00

Массовое отравление в Харькове: прокуратура опубликовала фото кухни Якитории и Мафии

16:48

Девочку искали пять дней и нашли тело: в Никополе произошла трагедия Фото Видео

16:46

5 простых вещей, которые помогают выглядеть моложе своих лет Видео

15:52

Били в голову и закидали яйцами: в Киеве агрессивные подростки издевались над 12-летней девочкой Видео

15:14

В Минобороны назвали фейк о замораживании военной помощи США провокацией Москвы Видео

15:05

В Ровенской области конь задушил отца девяти детей

14:49

"Прочищают легкие": певицу МакSим ввели в кому

14:08

Спустя 30 лет превратится в пустыню: Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов Видео

13:41

Депутат партии Путина выложил надпись Чукотка-2021 из трупов птиц

12:57

Выстрел в молоко: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты из Киева Видео

12:35

Хотел впечатлить подружку: под Киевом 13-летний мальчик погиб под поездом ради селфи

12:20

Эксперт рассказал, чем грозит повышение акцизных налогов для бизнеса на фоне коронакризиса

Реклама
12:15

Самые модные короткие стрижки 2021 для женщин после 40 лет с эффектом омоложения Видео

11:54

Отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов: против Шария открыли новые дела Видео

11:44

В больнице не хватило мест: в Харькове растет число отравившихся суши в ресторане Видео

11:20

"Никакого результата": эксперт раскритиковал власть за частую смену правил игры для бизнеса

10:45

В Киеве сотрудница научного института сперла псевдочуму: всплыли неожиданные детали Видео

10:34

Масштабный потоп в оккупированной Ялте: один погибший, около 20 пострадавших Фото Видео

09:29

Хотели быстро перебежать проспект: в Киеве фура на скорости раздавила мужчину и женщину

09:18

На Черкасчине мать ученицы сломала позвоночник, делая ремонт в школе

08:29

Коронавирус в Украине 19 июня: заразились более 850 человек, 23 из них – дети Видео

08:13

В России разбился самолет, много жертв и пострадавших

07:57

В США 13-летняя девочка по приказу жестокой матери закопала во дворе 4-летнюю сестру Видео

07:45

Почему США никогда не сдадут Украину России мнение

07:17

У Байдена назвали абсурдной информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов Видео

07:10

Нападение России из-за вступления Украины в НАТО: политик раскрыл планы Путина Видео

06:30

Ковыряние в болоте: что ждет Украину в случае продолжения работы с МВФ мнение

05:28

Заявление Путина и Байдена по Донбассу: эксперт объяснил, к чему готовиться Украине Видео

05:02

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам Видео

03:50

Вытравливать придется долго: продюсер рассказал, почему украинский шоубиз проигрывает российскому

03:02

Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго Видео

01:37

"Задача со звездочкой": эксперт назвал самый безопасный способ уволить Авакова

Реклама
00:51

Молитвы на сон грядущий краткая и на русском языке: слушать и читать Видео

00:19

Врач рассказал, как острое воспаление переходит в хроническое Видео

00:07

Возвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России Видео

00:05

Врач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешню Видео

18 июня, пятница
23:54

Украину ждет аномальная жара в июле - климатолог Видео

23:31

Грибы и их польза для здоровья: чего больше - вреда или пользы Видео

23:30

"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму Видео

23:23

Названы вещи, которые крадут вашу энергию и здоровье Видео

23:08

В Киеве учительница издевалась над учеником с аутизмом и жестоко ответит за избиение Видео

22:44

"Позиция России – полный абсурд": Данилов заявил о крахе Минских соглашений и выборов на Донбассе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять