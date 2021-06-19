Мир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и России

США по-прежнему считают Россию врагом, а РФ Штаты – недружественной страной / Reuters

В ходе встречи с Владимиром Путиным в Женеве Джозеф Байден четко обозначил срок – шесть месяцев, по истечении которого США сделают вывод о том, наметились ли хоть какие-то улучшения во взаимоотношениях Кремля и Запада. Это означает, что Владимир Путин должен будет продемонстрировать какие-то, пусть и условные, шаги, направленные на деэскалацию ситуации.

Впрочем, думаю, Путин не будет делать ничего из того, что нужно, чтобы показать, что встреча с Байденом имела для него какое-то значение. А потому через несколько месяцев нас ожидает очень тяжелый следующий этап конфликта России с Западом.

Следует отметить, что важной была не столько сама встреча Байдена с Путиным, сколько все европейское турне Байдена. На встречах, которые предшествовали разговору с Путиным, обсуждалось множество важных вопросов, в том числе и связанных с Кремлем. Речь идет о разговорах Байдена с руководством ЕС, на саммите НАТО, с Борисом Джонсоном в Лондоне, на саммите "Большой семерки". В частности, обсуждалась необходимость создания новой стратегии отношений с РФ.

Теперь Запад со своей стороны будет разрабатывать многочисленные программы, как дальше взаимодействовать с Кремлем и что с ним делать. А Кремль со своей стороны будет готовиться к обороне. Это и станет основным событием ближайших нескольких лет.

Байден и Путин, как в такой ситуации положено, сделали минимальные дипломатические шаги, чисто риторические, но за этим совершенно ничего не стоит. Ведь обратите внимание на то, что Путин на пресс-конференции сразу после разговора с Байденом заявил, что США по-прежнему рассматривают Россию как врага. Также и Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли после такой встречи США быть выведены из списка недружественных стран РФ, сказал, что для этого нет оснований. Также уже заявлено, что Кремль будет поддерживать Лукашенко, и у Путина с Байденом совершенно разные позиции по Беларуси.

Для Кремля будет чрезвычайно болезненным все, что будет происходить в дальнейшем.

Во-первых, будет происходить укрепление восточного фланга НАТО, что совершенно очевидно, исходя из решений саммита Альянса.

Во-вторых, можно не сомневаться, что будет более интенсивная военная поддержка Украины со стороны консолидированного Запада, и это следует из коммюнике лидеров НАТО.

В-третьих, и дальше будут проводиться организационные мероприятия по трекам вступления Грузии и Украины в НАТО в какой-то перспективе.

После встречи с Байденом в обсуждении всех мер против Кремля, которые можно было предпринять (блокирование Северного потока-2, арест российских активов решением суда, секторальные санкции, в том числе санкции против крупнейших российских государственных компаний) случится пауза, но через два-три месяца все это возобновится.

Потому не стоит готовиться к счастливой деэскалации – на нее очень мало шансов. Следует готовиться к обострению, которое потребует от Запада следующего этапа и новых мер в отношении России.

Главный результат европейского турне Байдена заключается в том, что не просто поставлен вопрос о необходимости новой стратегии действий в отношении Кремля и обсуждаются не просто очередные санкции – речь идет о подготовке гораздо более масштабных действий. И этот вопрос уже был проговорен на этих встречах.

Отсюда и возникла идея стратегического диалога руководства Евросоюза и руководства США по проблемам России. Сюда же относится и чрезвычайно важное заявление Байдена, которое отражено в коммюнике НАТО, что, если гибридная активность Кремля будет продолжаться, она будет встречать ответ, которого раньше не было, к которому раньше Запад не прибегал. Раньше на партизанские действия Кремля ниже радаров официальной войны симметрично отвечать не следовало, современные страны таким образом не отвечают. Теперь же на основании ст. 5 Устава НАТО в случае гибридной атаки России США будут отвечать таким же образом. Это все довольно тревожно и опасно, но мы движемся именно в этом направлении.

Хочется верить в более здоровый сценарий: что Кремль не будет идти на дальнейшую эскалацию, а предпочтет замкнуться в себе, изолироваться и слегка сократить свою активность.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда