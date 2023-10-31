Мир кардинально изменился, а что с ООН?

Сейчас много пишут о реформе Совета безопасности ООН, который должен стать в идеале неким аналогом "мирового правительства", во всяком случае, в контексте решения глобальных конфликтов.
Напомню, в состав Совета сейчас входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных.
Последние избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок:
- пять — от государств Африки и Азии;
- один — от государств Восточной Европы;
- два — от государств Латинской Америки;
- два — от государств Западной Европы и других государств.
Постоянные члены
- Китай
- Россия
- Великобритания
- США
- Франция
Постоянные члены совбеза ООН обладают ключевым при принятии решений правом вето.
Эксперты пишут, что состав постоянных членов - это отражение устаревшей концепции Рузвельта - "четырёх полицейских", принятой в 1941 году.
Согласно которой, системой мировой безопасности должны совместно управлять США, Британия, СССР и гоминьдановский Китай.
На карте четко видно, как делилась сфера влияния:
США - Северная и Южная Америки.
Британия - Африка, Индия, Западная Европа, Австралия и арабский мир.
Гоминьдановский Китай - Тихоокеанский регион, включая Индонезию и Филиппины.
Дальнейшая трансформация структуры Совбеза ООН заключалась, по сути, в добавлении Франции и "третьего мира" в виде непостоянных членов.
То есть мир, кардинально изменился, а Совбез ООН - практически нет.
Например, Китай проник в Африку и Латинскую Америку, Индия и арабский мир - стали самостоятельными геополитическими игроками.
СССР распался и РФ утратила огромную зону влияния в Европе и Закавказье.
Британия практически не играет никакой роли ни в Африке, ни в Азии.
На мой взгляд, до тех пор, пока Совбез ООН не станет отражением нового кластерного деления мира, он не станет эффективным, а его решения - легитимными на глобальном уровне.
Именно поэтому, состав постоянных членов стоило бы расширить, включив него, кроме нынешних членов представителей вновь формирующихся глобальных кластеров и протокластеров:
- арабского;
- тюркского;
- индийского;
- латиноамериканского;
- африканского;
Плюс такие ведущие мировые страны как Германия и Япония.
Получается двенадцать постоянных членов. Без права вето, решения принимаются двумя третями голосов.
То есть, "за" должны проголосовать не менее 8 членов обновленного состава Совбеза.
Кстати, Украина могла бы выступить с подобной инициативой, чем консолидировала бы вокруг себя поддержку Глобального Юга.
На карте - старое деление мира Рузвельта, положенное в основу нынешней архитектоники безопасности, которая безвозвратно устарела.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.