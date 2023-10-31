Мир кардинально изменился, а что с ООН?

Постоянные члены совбеза ООН обладают ключевым при принятии решений правом вето.

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Сейчас много пишут о реформе Совета безопасности ООН, который должен стать в идеале неким аналогом "мирового правительства", во всяком случае, в контексте решения глобальных конфликтов.

Напомню, в состав Совета сейчас входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных.

Последние избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок:

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пять — от государств Африки и Азии;

один — от государств Восточной Европы;

два — от государств Латинской Америки;

два — от государств Западной Европы и других государств.

Постоянные члены

Китай

Россия

Великобритания

США

Франция

Постоянные члены совбеза ООН обладают ключевым при принятии решений правом вето.

Эксперты пишут, что состав постоянных членов - это отражение устаревшей концепции Рузвельта - "четырёх полицейских", принятой в 1941 году.

Согласно которой, системой мировой безопасности должны совместно управлять США, Британия, СССР и гоминьдановский Китай.

На карте четко видно, как делилась сфера влияния:

США - Северная и Южная Америки.

Британия - Африка, Индия, Западная Европа, Австралия и арабский мир.

Гоминьдановский Китай - Тихоокеанский регион, включая Индонезию и Филиппины.

Дальнейшая трансформация структуры Совбеза ООН заключалась, по сути, в добавлении Франции и "третьего мира" в виде непостоянных членов.

То есть мир, кардинально изменился, а Совбез ООН - практически нет.

Например, Китай проник в Африку и Латинскую Америку, Индия и арабский мир - стали самостоятельными геополитическими игроками.

СССР распался и РФ утратила огромную зону влияния в Европе и Закавказье.

Британия практически не играет никакой роли ни в Африке, ни в Азии.

На мой взгляд, до тех пор, пока Совбез ООН не станет отражением нового кластерного деления мира, он не станет эффективным, а его решения - легитимными на глобальном уровне.

Именно поэтому, состав постоянных членов стоило бы расширить, включив него, кроме нынешних членов представителей вновь формирующихся глобальных кластеров и протокластеров:

- арабского;

- тюркского;

- индийского;

- латиноамериканского;

- африканского;

Плюс такие ведущие мировые страны как Германия и Япония.

Получается двенадцать постоянных членов. Без права вето, решения принимаются двумя третями голосов.

То есть, "за" должны проголосовать не менее 8 членов обновленного состава Совбеза.

Кстати, Украина могла бы выступить с подобной инициативой, чем консолидировала бы вокруг себя поддержку Глобального Юга.

На карте - старое деление мира Рузвельта, положенное в основу нынешней архитектоники безопасности, которая безвозвратно устарела.

ООН / Алексей Кущ

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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