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Мир был готов отдать Украину России, или Почему Путин начал войну

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

23 мая 2022, 09:11

О планах Путина насчет Украины Запад знал еще летом 2021-го.

Вместо того, чтобы готовиться к войне, Запад продолжал заигрывать с Путиным
Запад готовил Украину к боям в городской местности и партизанской войне / Фото Reuters

Если Путин собирался напасть на Украину, то почему он не сделал этого в 2014 или 2015 годах? Ведь тогда украинская армия была слабее, чем сейчас, а лояльность восточных и южных регионов была достаточно высокой.

На самом деле Путин бы это сделал раньше, если бы точно знал, что не будет последствий. Он не знал, как отреагируют западные страны на такую масштабную агрессию. Будут молча наблюдать или начнут новую операцию а-ля Буря в пустыне. Поэтому было очень рискованно начинать такую масштабную войну против суверенного государства.

Вместо этого он начал с маленьких целей – аннексировал Крым и начал гибридную войну на Донбассе. При этом активно пытался убедить Запад, что он не агрессор и не он начал войну. Что это внутренний конфликт внутри Украины. И он всего лишь помогает одной из сторон.

Еще через пару лет международная геополитическая ситуация изменилась. После прихода к власти Трампа акценты сместились, и вместо России основным конкурентом и потенциальным противником на Западе стали считать Китай.

В этом противостоянии Путин сразу увидел большие возможности. Он начал активно заигрывать с Китаем, показывая намерение создать союз. Конечно же, западным странам, в первую очередь США, такой союз был невыгоден, поэтому они начали курс на нормализацию отношений с Россией, которые были немного напряженными после агрессии в Украине.

Со временем это привело к тому, что Запад проглотил его выходку. Впоследствии нормализовались экономические отношения. Апогеем этих отношений стало строительство Северного потока-2, одной из целей которого было лишение Украины контроля над транзитом российского газа в Европу. Все европейцы это прекрасно понимали, но закрывали глаза. А Путин, увидев свое эксклюзивное положение в современном мире, стал смелее.

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Именно тогда у него появилось решение напасть на Украину, но и тогда он не был уверен в реакции Запада. Поэтому для проверки он пошел следующим путем. Он начал сосредотачивать на границе с Украиной свои войска и параллельно отслеживать реакцию Запада.

Еще до начала войны разведки и спецслужбы ведущих стран мира давали Украине несколько суток на сопротивление. Меня лично удивляли эти постоянные мессиджи о том, что Украина долго не выстоит, и что войск НАТО здесь не будет.

Абсурдность этих сообщений объясню аналогией. Под квартирой стоит вор, который хочет ее ограбить. И этого вора увидела полиция, но вместо того, чтобы задержать его, начала делать ставки, как быстро он взломает замок, и уверять, что никто задерживать его не будет. Разве такое поведение сможет остановить вора?

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Спецслужбы и разведки Запада сейчас раскрывают карты – о планах России в отношении Украины они знали еще летом. То есть у них было полгода, чтобы этим планам помешать.

Но вместо того, чтобы готовиться, Запад продолжал заигрывать с Путиным. Байден не только не сделал ничего, чтобы остановить строительство Северного потока-2, но и фактически дал зеленый свет на окончание его строительства.

Запад не готовился сам и не очень спешил готовить нас. Первые серьезные поставки оружия начались лишь за месяц до войны, когда Британия предоставила нам несколько тысяч ПТРК NLAW. Впоследствии проснулись США и также решили предоставить нам оружие – сначала Джевелины, а затем и Стингеры.

Конечно, эти поставки усилили нашу армию для того, чтобы отразить наземную атаку бронетехникой. Но, к сожалению, союзники не усилили наше ПВО. Именно это слабое место нашей обороны привело к катастрофическим разрушениям нашей инфраструктуры в первые дни войны. А полученных Стингеров даже не хватило, чтобы помешать десяткам российских вертолетов, которые планировали захватить аэропорт Гостомеля как плацдарм для скорого наступления на Киев. Хотя американские разведки знали о стратегической важности аэропорта для быстрой реализации планов России по захвату Киева.

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Поэтому нельзя сказать, что нам не помогли, но, думаю, сами союзники прекрасно понимали, что с таким вооружением нам долго не выстоять в прямом противостоянии.

Вообще, эти все переносные ПТРК и ПЗРК и отсутствие тяжелого вооружения говорят о том, что нас готовили к боям в городской местности и партизанской войне. А это значит, что нас готовы были отдать России, чтобы она контролировала органы центральной власти, но столкнулась бы с партизанским сопротивлением.

Иными словами, все сильные страны мира готовились к новому статус-кво, где Украины не будет. Именно тогда Россия и приняла окончательное решение о нападении на Украину.

Павел Вернивский, советник председателя ФРУ по экономическим вопросам

война в Украине ПТРК ПЗРК Владимир Путин вторжение России Павел Вернивский
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