Минский вождь Лукашенко начал словесно угрожать оружием

Россия прогревает эфир перед выборами в Европе и "саммитом мира", комбинируя военные акции с информационными.

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Пока в России заканчивали формальности с продлением Путина, о себе напомнил Александр Лукашенко. Минский вождь начал словесно потрясать "оружием сдерживания". Подчеркнув, что в наступление с "ядеркой" не ходят, но у Беларуси нет красных линий в плане обороны. И как только наметится достаточная угроза, сразу будет нанесён удар!

Очевидно, что никаких возможностей самостоятельно применять серьёзное оружие у Лукашенко нет. От слова совсем. Его заявление укладывается в общую "эскалационную" линию Кремля. В эту же сторону попытался бубнеть дондон Кадыров, обозначая ментальные претензии на Харьков и Одессу.

Пока всё в рамках обычной российской тактики – давить, пока продавливается, чтобы в удобный момент превратить это в переговорную позицию.

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Пока продавливается – переговоров не будет.

Пытаясь оставить за собой уже захваченное, РФ будет максимально завышать требования. Не удивлюсь, если в ближайшие дни со стороны РФ начнут проталкивать такую конструкцию: отдайте Харьков и Одессу, иначе жахнем "по скоплениям войск и западного оружия в Украине" ядеркой либо постепенно разрушим эти города. Т.е., вынося за скобки не только Крым, но и Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Вот этого позволить нельзя.

Как уже много раз написано, Россия прогревает эфир перед выборами в Европе и "саммитом мира", комбинируя военные акции с информационными. Цель – запугать и европейцев, и жителей регионов Украины, которым сейчас сложнее всего. А также затормозить помощь. Мы ещё услышим много разного.

Рефлексировать на словесные эскапады смысла нет. Втягиваться в борьбу заявлений – тем более. Единственный способ по-настоящему ответить Путину – максимально быстро доставить обещанную помощь украинской армии.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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