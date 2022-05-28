Минска-3 не будет, или Как Германия и Франция не выучили уроки

Европа требует от Украины "сохранить лицо" Путину / Reuters

Безусловно, несмотря на некоторые значительные негативные нюансы, мы благодарны союзникам Украины за разностороннюю помощь. Трудно переоценить их вклад в победу Украины. Наша страна один на один, с превосходящим в силах агрессором - защищает свободу и демократию Запада.

В предыдущие восемь лет страны Евросоюза и США пытались заниматься политикой умиротворения кремлёвского агрессора. А многолетняя политика Меркель, заключающаяся в обмене энергетической удавки на шею немцев - на сотни миллиардов евро, направленных на становление и милитаризацию кремлёвского фашизма... Такая политика канцлера Меркель привела к нынешней войне.

В союзе с Францией в Нормандском формате немцы и французы фактически формализовали оккупированные территории Украины за агрессором. Используя щупальца Минска-2, Украину 8 лет водили за нос, убивая на фронте наших солдат. Сейчас в Евросоюзе мир вновь слышит голоса коллективного Путина с призывами "сесть за стол переговоров и обсуждать прекращение войны в обмен на новые оккупированные рашистами украинские земли на юге Украины". Странная политика для европейских лидеров стран старой Европы.

Макрон ведёт себя как человек считающий себя самым умным. Это главный симптом недалёкого ума, наслоившийся у него на комплекс Наполеона. Этот француз, очевидно, плохо учился в школе и не знает истории. Иначе он бы помнил, чем для Франции завершилась политика умиротворения в 1939-1940 году предшественника Путина - Гитлера. К сожалению, канцлер Германии Шольц тоже предпочитает не вспоминать этот период истории своей страны и Европы.

Украине очень повезло, что в эти тяжёлые тёмные для нашей страны времена Великобританию возглавляет Борис Джонсон. Его кумиром и эталоном для подражания всю жизнь был Черчилль. Джонсон весьма основательно знает не просто биографию великого политика, но он изучил его политическую деятельность, её стиль, принципы принятия эффективных и вошедших в историю решений.

Джонсон оказался талантливым учеником заочного университета Черчилля. Он в совершенстве овладел методом принятия решений Уинстоном в самые тяжёлые для его страны времена. Решений политика, которые без преувеличения, повлияли на историю и изменили миропорядок. Борис Джонсон написал потрясающую книгу о своём кумире "Фактор Черчилля". Нынешняя война в Европе полностью накладывается на лекала событий 1940 года. Только на месте Украины тогда была Великобритания.

28 мая 1940 года премьер Черчилль завершил недельное совещание своего кабинета. Победила позиция Черчилля, который принял и провёл сквозь сильную оппозицию решение "оказать сопротивление Гитлеру".

Министр иностранных дел лорд Галифакс и его влиятельные сторонники выступали за переговоры с Гитлером. Черчилль назвал это "обледеневшей горой, по которой Великобритания скатится к капитуляции и дальше прекратит своё существование, как Великая держава". Черчилль известен своими выдающимися ораторскими способностями и даром аргументированно убеждать. Меня поразила речь Великого британца, после которой его кабинет и парламент Британии полностью поддержал Решение премьера Черчилля после 7 дней тяжелейших споров. Приведу лишь один ключевой абзац:

"Я убеждён, что каждый из вас восстанет и низвергнет меня с моего места, допусти я хоть на миг возможность переговоров или капитуляции. Если долгой истории нашего Острова суждено пресечься, то пусть это случится лишь тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлёбываясь своей кровью".

После этого выступления Черчилля поддержало абсолютное большинство в парламенте; все оппозиционеры бросились обнимать своего премьера. Великобритания окончательно определилась и стала на путь сопротивления фашизму и борьбы с тиранией. Естественно, всю ответственность за принятое Решение премьер Черчилль взвалил на себя.

В это же время премьер сломленной Франции находился в Лондоне и рассказывал министру Галифаксу, что политика Парижа по умиротворению Гитлера завершилась капитуляцией и унижением Франции. Вот этого Макрон либо не знает, либо не желает вспоминать. Впрочем, Макрону и Шольцу, чтобы это знать, следует вспомнить наши времена с 2014 года. Они восемь лет умиротворяли Путина и чем это завершилось в 2022 году мир сегодня видит. Видимо франко-немецкому союзу и примкнувшей к ним Италии одной прививки оказалось недостаточно. Они сегодня пытаются крутить вторую серию умиротворения, за которую решили снова рассчитаться с Путиным территорией и суверенитетом Украины. Ребята, Минска-3 не будет! Какую бы вертуту вы не пытались крутить!

Лондон Черчилля принял решение воевать, не имея в мае 1940 года союзников. Гитлер готовился к войне с 1933 года. Милитаристская машина Германии кратно превосходила возможности Великобритании.

История Ленд Лиза началась 8 декабря 1940 года, когда Черчилль написал письмо президенту США Рузвельту. Оно во всех смыслах оказалось историческим документом, ставшим фундаментом будущего закона "О Ленд Лизе", принятого в декабре 1940 года Конгрессом США. Показавшим значение личностей в истории.

Читайте такжеДве крайности России: почему Запад требует от Украины уступить территорииБлагодаря личности премьер-министра Бориса Джонсона, сформировавшегося под влиянием Выдающегося Черчилля, Украина сегодня имеет большого надёжного друга в лице Великобритании.

Британия оказывает многостороннюю поддержку Украине. От военно-технической и политической - до дипломатической и экономической. Учитывая традиционные тесные взаимоотношения стран англосаксонского мира - США и Великобритании - Лондон весьма влиятелен в кругах официального Вашингтона. Иметь такого надёжного эффективного друга, посредника и посла доброй воли в Вашингтоне, как Джонсон, для Украины - удача судьбы и большая честь.

Украина вдохнула в старую Европу, присыпанную золотой пылью, вторую молодость. Встряхнула как следует США, выводя самую мощную экономику и военную мощь мира из спячки. Даже пожилой президент Байден, когда речь заходит об Украине, похоже, сбрасывает с плечей сорок лет жизни и молодеет на глазах.

Потому политика премьера Джонсона в наше тяжёлое тёмное время возродит Великобританию, вновь вернув ей статус геополитического лидера.