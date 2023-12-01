Министры нужны, чтобы внедрять политики и заниматься отраслевой политикой. В том числе-быть медиатором.

https://opinions.glavred.info/ministry-nuzhny-ne-dlya-togo-chtoby-pokupat-shtany-10521448.html Ссылка скопирована

Коллаж: Главред, фото УНИАН

В сложной и кризисной коммуникации медиатор-ключевая фигура. Во время войны или любой кризисной управленческой задачи любая коммуникация сложна.

Что надо сделать, чтобы коммуникация переживала кризис? Убрать медиатора.

А теперь наблюдать как при отсутствии медиатора происходит срач. Удивляться. Надеяться, что ситуация как-то разрешится. Спрашивать себя "кто же это сделал"? Не смотреть в зеркало.

видео дня

А, и да.

Для тех, кто не понимает о чем я, напомню, что министры нужны не для того, чтобы покупать штаны.

Министры нужны, чтобы внедрять политики и заниматься отраслевой политикой. В том числе - быть медиатором. Именно поэтому министр - это политическая должность, а не хозяйственная.

И напоследок. Наша антикоррупционная тусовка и сборище "журналистов-правдорубов", конечно, собрание очень громких, но очень неразумных людей. Манипулировать ими, если не отворачивает, можно при помощи пера, которым машут перед очками и кошелька с монетками. Довольно маленького кошелька.

Ох. Сколько еще идиотов терпеть. И сколько последствий их идиотизма пережить придется.

Но одержим победу.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.