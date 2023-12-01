В сложной и кризисной коммуникации медиатор-ключевая фигура. Во время войны или любой кризисной управленческой задачи любая коммуникация сложна.
Что надо сделать, чтобы коммуникация переживала кризис? Убрать медиатора.
А теперь наблюдать как при отсутствии медиатора происходит срач. Удивляться. Надеяться, что ситуация как-то разрешится. Спрашивать себя "кто же это сделал"? Не смотреть в зеркало.
А, и да.
Для тех, кто не понимает о чем я, напомню, что министры нужны не для того, чтобы покупать штаны.
Министры нужны, чтобы внедрять политики и заниматься отраслевой политикой. В том числе - быть медиатором. Именно поэтому министр - это политическая должность, а не хозяйственная.
И напоследок. Наша антикоррупционная тусовка и сборище "журналистов-правдорубов", конечно, собрание очень громких, но очень неразумных людей. Манипулировать ими, если не отворачивает, можно при помощи пера, которым машут перед очками и кошелька с монетками. Довольно маленького кошелька.
Ох. Сколько еще идиотов терпеть. И сколько последствий их идиотизма пережить придется.
Но одержим победу.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.