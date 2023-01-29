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Мини Захаровой и бульдожьи щеки Лаврова - это все безжалостные знаки увядания

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

29 января 2023, 06:24
Можете и дальше проводить свои комические стендапы (пардон - брифинги МИДа). Ваше красноречие так же чудовищно, как и ваше мини.
Мария Захарова
Мини Захаровой и бульдожьи щеки Лаврова - это все безжалостные знаки увядания, считает Альфред Кох / скриншот

Закончился триста тридцать восьмой день войны. В Угледаре и Бахмуте идут ожесточенные бои. Российские пропагандисты рассказывают о какие-то невероятных успехах их войск, о прорыве обороны и прочих викториях.

Их опровергает британская разведка, которая сообщает, что никакого продвижения у россиян нет и что это все гнилой пиар. Что-то мне подсказывает, что британцам врать ни к чему…

Мария Захарова в очередной раз поставила меня в тупик своими заявлениями. Вот, например, она сказала: "Хотели бы еще раз напомнить, что любое западное вооружение, которое попадает в Украину, становится законной целью для российских вооруженных сил. Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов. Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом".

Странно, что это нужно объяснять, но да, мы отдаем себе отчет в том, что поставляемое нами в Украину оружие россияне будут пытаться уничтожить. Удивительно, если бы они не стремились этого сделать. Нам не нужно об этом напоминать. Мы это понимаем с самого начала.

И у нас к вам, госпожа Захарова, давно нет никаких вопросов. Напрасно вы переживаете. (Это так, на всякий случай).

Насчет поставки танков мы придерживаемся противоположной позиции и считаем, что они, конечно, изменят ситуацию в пользу, как вы его называете, "киевского режима". Иначе бы мы их не поставляли. И вообще странно, что законную и международно-признанную власть Украины (с которой Россия не находится в состоянии войны и поддерживает дипломатические отношения) вы называете "киевским режимом". А каким же "режимом" ее еще назвать? "Харьковским", что ли? Или "одесским"? Да, впрочем, называйте как угодно. Лишь бы не "московским".

Мы искренне не понимаем ваших угроз про "новый уровень противостояния" с Россией. Мы решительно не понимаем, чем этот "новый уровень" отличается от прежнего - "старого уровня".

На "старом уровне противостояния" вы использовали против нас энергетическую удавку, вышли из всех европейских структур и полностью отказались от общепринятых стандартов соблюдения прав человека у себя в стране. Помимо гуманитарного ущерба нам и нашим единомышленникам в России, вы нанесли Европе прямой экономический ущерб на пару сотен миллиардов евро. Что вы еще можете нам сделать? Какие подлянки вы приготовили на "новом уровне противостояния"?

Отмену моратория на смертную казнь? Его давно уже нет. Политических противников Путина вы уже много лет убиваете не только наплевав на этот мораторий, но даже вообще без суда и следствия. А теперь вы приступили к убийству дезертиров. Таким образом этот ваш "мораторий" - уже давно фикция.

Не могли бы вы пояснить, что вы понимаете под этим вашим "новым уровнем противостояния"? Вы уже определитесь как-то почетче. А то вчера вы, сделав скорбное лицо, рассказывали, что "вы воюете не с Украиной, а с НАТО". И даже утверждаете, что это "совершенно всем очевидно". А сегодня вы удивляетесь нашим поставкам Украине танков и говорите, что это "ведет к эскалации". Пардоньте: куда уж дальше эскалировать, если мы (как вы сами утверждаете!) уже воюем?

Или вчерашнее заявление нужно воспринимать в фигуральном смысле? Как некую гиперболу и риторический прием? Тогда поясните, нам, бестолковым, как же нынешняя ситуация описывается сухим формальным языком международного права?

Мы до сих пор пребывали в убеждении, что, согласно вашим собственным утверждениям, вы не находитесь с Украиной в состоянии войны. И что вы, признав субъектность "ДНР" и "ЛНР", пришли к ним на помощь (по просьбе их законных правительств) и силами своих вооруженных сил осуществляете СВО с целью помочь этим республикам восстановить свой суверенитет над их территорией. Мы, правда не очень поняли, причем тут Херсонская и Запорожская области Украины, но это ведь, мелочи. В целом мы правильно улавливаем вашу мысль, верно?

Ну, тогда мы не очень понимаем суть ваших претензий. Ведь мы не делаем ничего такого, чего не делаете вы. Мы, признавая субъектность Украины, по просьбе ее законного правительства, оказываем ей военную помощь поставками оружия. Заметим, что эти поставки осуществляются в то время, когда Украина не находится в состоянии войны ни с одним государством на свете. И, кстати, в отличие от вас, мы не помогаем Украине войсками. И не даем ей авиации и дальнобойных ракет. Во всяком случае - пока.

Или тогда уже объявите Украине войну, что ли. Сделайте одолжение. Пусть, наконец, наступит ясность. А то мы уже запутались, кому можно называть этот весь кошмар войной, а кому за это светит срок.

Или вот еще госпожа Захарова вопрошает: "Вы действительно полагаете, что, направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя, в том числе на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?"

И опять все тот же вопрос: какого конфликта? Разве Украина с кем-то воюет? Да, у нее на востоке и юге идут какие-то бои. Но это СВО. Помните, у вас на юге, в Чечне, тоже шел, так сказать, "конфликт". И ваша армия там вела бои. Но в Москву приезжали президенты США Клинтон, Буш-младший, другие западные лидеры, активно шла торговля и, в том числе, оружием. Поясните: в чем разница?

И да, кстати, как бы вы отнеслись к тому, что США, например, признали бы независимость дудаевской Ичкерии и ввели бы на юг России войска для ее поддержки? Разумеется, исключительно по просьбе ее "законно избранного правительства"... Что-то нам подсказывает, что вы бы не были в восторге от такого решения.

Уф, я уже устал… Вся эта демагогия мне изрядно надоела. Российский МИД, да и вся путинская клика, похоже, поняли, что в январе случился перелом в отношении Запада к этой войне. И что принято решение в ней победить. И победить так, чтобы надолго обеспечить мир в Европе. И в этом новом мире у России, возможно, и будет место, а вот у путинской клики - нет.

И Западу уже плевать, что там считает госпожа Захарова. И свои риторические вопросы она может засунуть себе… Впрочем, куда хочет - туда пусть и засовывает. Нам они до лампочки. Считаете, что мы с вами воюем? Ок. Пусть будет по-вашему. Считаете, что мы сторона конфликта? Ради Бога. Считайте на здоровье. Для нас вас уже нет. Мы вас списали. Вы уже политические трупы. А некоторые - даже и не политические.

Можете и дальше проводить свои комические стендапы (пардон - брифинги МИДа). Ваше красноречие так же чудовищно, как и ваше мини. Это верно, что конюшня стареет вместе с жокеем. Только вот зачем выходить на бега в такой форме? Сидели бы на пенсии и доживали свой век в сторонке от людских глаз. Или попоной прикрыли бы свой курп, что ли…

Так проходит мирская слава… Мини Захаровой и монобровь Кабаевой - это все безжалостные знаки увядания. Так же как путинский ботокс и бульдожьи щеки Лаврова. Это уже не власть, а лавка старьевщика. Так выдвинув однажды дальний ящик стола, человек с удивлением находит там кнопочный телефон или пейджер. Сколько милых воспоминаний сразу обрушивается на него. А потом приходит четкое осознание, что это были хоть и полезные вещи, но теперь уже никому не нужные. И что важно - они уже не понадобятся никогда. Самое лучшее, что можно сделать - это сдать их в утиль.

Запад решил, что "путинский режим" (вот как надо употреблять это словосочетание!) нужно сдать в утиль. Он мешает человеческому прогрессу. Он умирает и хочет утянуть нас за собой. Поэтому он должен быть уничтожен.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин Мария Захарова
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