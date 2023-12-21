Миллион дронов за год: есть только один вопрос

Вообще не вижу проблем чтобы произвести 1 млн дронов. Особенно если учесть, что более 90% этих дронов будут FPV.
Плюс давайте будем откровенными, но это не заслуга государства в том, что у нас появилось много производителей дронов. Потому что даже те самые курсы подготовки будущих инженеров это полностью инициатива волонтеров!
Однако, у меня есть только вопрос, будет ли у нас достаточно гранат для РПГ, чтобы снарядить это количество дронов взрывчаткой. Будет ли у нас достаточное количество ВОГов для сбросов?
Для понимания ситуации. У нас производители делают лишь одни дроны, а боеприпасами их снаряжают военные на месте.
И все же, это надо где-то 1 млн этих боеприпасов. Есть ли у нас такое количество гранат на складах? Есть ли такое количество на складах у наших союзников и ведутся ли переговоры по их получению?
И у наших чиновников понимание что делать дальше, когда эти запасы закончатся? И что они делают для этого уже сейчас?
Чтобы потом не возникла идиотская ситуация, когда дроны есть, а боевой части нет, потому что не производим в достаточном количестве.
Кто такой Павел Вернивский?
Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.