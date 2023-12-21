Миллион дронов за год: есть только один вопрос

У нас производители делают лишь одни дроны, а боеприпасами их снаряжают военные на месте.

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Хватит ли Украине боеприпасов на дроны / фото: drontech.com.ua

Вообще не вижу проблем чтобы произвести 1 млн дронов. Особенно если учесть, что более 90% этих дронов будут FPV.

Плюс давайте будем откровенными, но это не заслуга государства в том, что у нас появилось много производителей дронов. Потому что даже те самые курсы подготовки будущих инженеров это полностью инициатива волонтеров!

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Однако, у меня есть только вопрос, будет ли у нас достаточно гранат для РПГ, чтобы снарядить это количество дронов взрывчаткой. Будет ли у нас достаточное количество ВОГов для сбросов?

Для понимания ситуации. У нас производители делают лишь одни дроны, а боеприпасами их снаряжают военные на месте.

И все же, это надо где-то 1 млн этих боеприпасов. Есть ли у нас такое количество гранат на складах? Есть ли такое количество на складах у наших союзников и ведутся ли переговоры по их получению?

И у наших чиновников понимание что делать дальше, когда эти запасы закончатся? И что они делают для этого уже сейчас?

Чтобы потом не возникла идиотская ситуация, когда дроны есть, а боевой части нет, потому что не производим в достаточном количестве.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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