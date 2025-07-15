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Мифы об агентуре и помощниках России в Украине

Юрий Богданов
15 июля 2025, 06:10
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Большинство "ждунов" сидят тихо и хорошо мимикрируют.
агент РФ
Агент РФ / Коллаж: Главред, фото СБУ

Из трех крупнейших известных мне лично случаев, когда украинцы наводили ракеты и дроны на других украинцев (на конкретные производства) ровно ноль связаны с какими-то идейными убеждениями или культурным контекстом.

Два случая - это месть уволенных за алкашку сотрудников. Один из таких особенно обиделся что с него сняли бронирование. А один случай - это игровая зависимость, которая переросла в поиск денег где угодно.

Относительно публично доступных историй - все то же самое, практически всегда что-то подобное.

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Поэтому если кому-то очень хочется поискать потенциальных агентов, обращать надо внимание не на то, за кого человек голосовал (прости господи, это просто бред) и не на то на каком языке он разговаривает (это еще больше). Потому что это уже иррациональная паранойя. Большинство реальных ждунов будут сидеть тихо и местами даже хорошо мимикрировать.

Обращать внимание надо на то, все ли у него нормально с алкоголем, не проявляет ли он признаков наркомании и не просил ли у знакомых денег "до зарплаты", потому что очень любит следить за новостями спорта.

Аддикции всегда страшнее идеологических убеждений.

Потому что они лишают воли и инстинкта самосохранения быстрее и фундаментальнее.

О персоне: Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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