Если бы у людей, которые управляют финальным актом жизни империи, было стратегическое видение, они бы уже перепугались.

Империя Путина именно здесь и сейчас обречена, считает Олещук / сайт Кремля, Минобороны РФ

Подумал, что этот год превратил термин "ось зла" из чего-то довольно абстрактно-публицистического во вполне конкретное, материализовал эту самую "ось". Весь адекватный мир понимает, кто в эту "ось" входит, и что ведущий ее субъект - раша.

С последней вообще все очень интересно, ибо так же явственно мы наблюдали полную деконструкцию "русского мифа", который формировался веками. В его рамках "россия" - это мрачная, но своеобразным образом привлекательная цивилизация имеет "большую культуру", и много всего другого интересного и экзотического для среднестатистического европейца и американца. Конечно, были в мире и раньше люди, которые вполне трезво оценивали т. н. "Россию" как отчетливый тупик развития человечества, злую и отвратительную империю, которая может и хочет только разрушать. Но у "широкой общественности" отношение сохранялось вполне снисходительным.

Сейчас все не так. Точнее, движется по направлению к "все не так", ибо очень уж многие индивиды из последних сил хватаются за вымышленный образ "России", которой никогда не существовало. К их числу относится и папа Франциск, который все тоскует по "русской культуре", но это все - тени прошлого.

Весь этот привлекательный имперский образ разбился на скалах реальности. Реальности геноцида, воровства, краденых унитазов и "чмобиков", которых гонят на мясо.

Все увидели просто зло, которое не имеет и не может иметь полутонов. И в этой своей абсолютности кому-то зло даже кажется карикатурным... "Ну не может же быть так..." Может! Более того - так и есть. Карикатурное, коррумпированное, тупое зло, которое от этого только приобретает полноту своей воровской природы.

Пытаясь "погасить" Украину, они наоборот снова и снова "подсвечивают" свою собственную природу, которая раньше для многих оставалась в темноте. Раньше - в доинтернетную эпоху, когда можно было выдумать реальность, описать ее в книгах и фильмах, и строить легитимность, опираясь на такую вымышленную реальность.

Но выдумки распадаются, исчезают на наших глазах. Имперский миф превращается в анекдот, действующими лицами которого являются: один бункерный дед, дебильный "туземный" вождь из обслуги деда, несколько карикатурных генералов, агрессивные алкоголики и лживые пропагандисты.

Если бы у людей, которые управляют финальным актом жизни империи, было стратегическое видение, они бы уже перепугались. Потому что империя может выжить в самых тяжелых ситуациях. Даже, например, потеряв армию и часть территорий. Все это можно вернуть. Но империя не может без пафосного, героического и серьезного мифа. Поэтому именно эта империя именно здесь и сейчас обречена.

А Украина наоборот нашла себя. Как персонаж мелодрамы, который внезапно вышел из многолетней комы, и вспомнил, кто он есть. Очень долгое время Украина просто не помнила саму себя, самоосознавая себя как обычный обломок империи. Как обломок империи она загнивала так же, как и сама империя. Возможно, даже в худших формах. А почему? Ибо обломок всегда хуже целого, особенно, если именно это целое - это просто отживший организм. Поэтому Украина должна была либо встать на путь поиска себя, либо исчезнуть. Пройдя близко к последнему, мы все же встали на путь к первому. И все остальное (от дерусификации и до военного сотрудничества с США) - производное от этого самовосстановления.

Украина находит себя, "россия" - окончательно теряет. И это сейчас главное.

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