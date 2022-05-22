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Миф о силе армии России рассыпается: почему РФ проигрывает войну в Украине

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
22 мая 2022, 11:37

Поскольку у России очень много советского железа, она может воевать по инерции.

Украина постепенно перемалывает группировку российских войск
Увидев подавленность Путина, военнослужащие российской армии стали понимать, что дела реально плохи / Reuters

Россия много лет торговала страхом и блефовала, убеждая мир в наличии у нее супер-армии. Впрочем, судя по истории европейских войн, она действовала так всегда.

На этот раз в развязанной Путиным войне против Украины проблема России заключается в том, что украинцы воюют не за нее, а против. На протяжении последних 300 лет украинцы, как правило, воевали вместе с россиянами, плечом к плечу. Сейчас все иначе – и результат налицо. Этот пример в том числе показывает, насколько важна для России Украина.

Украина для России – это, в первую очередь, ресурс для поддержания имперского проекта, но не только. Это также продвинутые люди, способные эффективно управлять проектами, в том числе армейскими. Без Украины Россия превратилась в архаичную структуру, которая просто разваливается.

Тем не менее, своими великодержавными понтами Россия смогла убедить весь мир в собственной силе. Потому и американцы думали, что Украина продержится два-три дня после вторжения РФ. Так же думали и европейцы, и китайцы, и другие.

Так российский традиционный "авось" напал на украинский "якось воно буде".

Однако после этого вторжения проснулись все лучшие черты украинской нации, которые всегда у нас были, но всегда выбивались колониальными странами. Речь идет о способности к самоорганизации, воле к победе, умении защищать себя, духе казачины в хорошем смысле и драйве.

Противостоять всему этому у России нет сил. РФ очень много денег вбухивала в армию, но генералы успешно все разворовали. Потому российская армия сейчас примерно в таком же состоянии, как наша – в 2014 году. Но поскольку у России очень много советского железа, она может воевать по инерции.

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При этом тактика российской армии настолько устаревшая, что вызывает удивление у всех специалистов НАТО, поскольку так уже давно не воюют. А Россия воевала так всегда, воюет она так и сегодня.

На бумаге у России миллионная армия. Но один миллион на всю огромную Россию, вместе с ее тыловыми частями – это не так много. Причем реально боеспособных людей там было около 200 тысяч. Такое количество сопоставимо по численности с сегодняшней украинской армией, только вот наша уже оснащена на порядок лучше.

Россия пыталась получить хоть какой-то профит от этой войны, хотя бы Донбасс. Хотя изначально цели были куда более амбициозными. Затем, в начале апреля, была цель захватить Харьков. Но ничего не вышло, и Россия проигрывает по всем фронтам.

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Из-за этих поражений идёт деморализация личного состава российского войска. Российские солдаты ведь и сами встречают украинскую армию в бою и видят, что никто тут не сдается и их не ждёт. Такая картина, естественно, не вызывает особого энтузиазма у россиян. Хотя сейчас их немного мобилизует другая волна – жажда мстить за убитых. Однако одержимых этой жаждой мстить слишком мало, чтобы переломать ситуацию. Поэтому русские и проигрывают.

Плюс Россия не ожидала таких мощных санкций, которые против нее ввели. В РФ не ожидали ленд-лиза. Россияне думали, что встретят тут на поле боя максимум советскую технику – с такой они бы справились. Однако в Украину сейчас поставляется техника нового поколения, и все, продвижение российских войск остановилось.

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В итоге сейчас идёт постепенное перемалывание российской группировки войск. И тут время работает на Украину: Россия становится все слабее и слабее, а Украина становится все сильнее и сильнее.

Собственно, потому парад 9 мая в Москве был таким невеселым для россиян. Им сложно было не заметить отсутствия воодушевленности на параде и подавленность Путина. Даже не было традиционной накачки фашизма и угроз в стиле "мы всех закопаем". Подобные вещи отрицательно сказываются на духе российской армии: увидев такую картину, военнослужащие ВС РФ понимают, что дела реально плохи.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

война в Украине Владимир Путин российские войска ВС РФ Тарас Загородний
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