МИД Китая поддержал идею 30-дневного перемирия: что это значит?

Москва, несмотря на огромную экономическую и все большую политическую зависимость от Китая, не является вассалом Пекина, как многие у нас это считают.

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Китай и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

1. Заявление появилось на фоне результативного начала переговоров об уменьшении взаимных пошлин между США и Китаем. И это заявление следует рассматривать исключительно в контексте этих переговоров.

2. Само заявление не несет на сегодня никакой "угрозы" Кремлю, в том смысле, что после этого, побудительные действия со стороны Пекина вряд ли последуют. Точнее, они возможны в том случае, если они будут увязываться в более широкую логику договоренностей Америки и Поднебесной.

3. Пекин продемонстрировал: они могут активнее включиться в этот процесс, если их попросят.

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4. Мы должны также четко уяснить одну важную вещь: Москва, несмотря на огромную экономическую и все большую политическую зависимость от Китая, не является вассалом Пекина, как многие у нас это считают. Это важный аспект в том смысле, что в Пекине нет исключения, которым одномоментно и безболезненно можно "погасить" РФ. Пекин может задушить Россию в объятиях.

Но это процесс, который требует не только времени, но и многих реверансов, ведь сателлиты Китая будут следить за тем, что и как он будет делать. Проще говоря - это не игра в мир за 24 часа.

5. По состоянию на сейчас, заявление Пекина о 30-дневном перемирии является предложением к диалогу с США и прямого отношения к стамбульским переговорам не имеет. Но все будет зависеть от того, захотят ли американцы просить Пекин стать посредником уже сегодня. Пекин прекрасно понимает, что без его вмешательства Путин будет срывать переговоры в Стамбуле. А потому, Китай просто ждет: будет приглашение сейчас (вероятность пока невелика) он начнет дипломатическую игру. Не будет сейчас, то с большой долей вероятности, это приглашение появится через несколько месяцев.

А нам пора немножко шире смотреть на мир. Украина, может, и не нужна Китаю, хотя об этом я готов и поспорить. Но мы являемся одним из весомых центров напряжения в мире, вокруг которого строится большая геополитическая игра нескольких континентов.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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