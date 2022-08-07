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Мы уже неуничтожаемы

Богдан Яременко

Народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел

7 августа 2022, 08:20

Сейчас Россия сжимает Украину, как пружину. Но эта пружина обязательно распрямится и вышвырнет прочь все, что давило на нее.

Мы уже неуничтожаемы
Уничтожить Украину уже невозможно / Фото УНИАН

Удивляет огромное количество российских источников, которые заговорили о полном уничтожении (биологическое истребление т. д.) украинцев. Мол, раз так, раз вы, украинцы, не хотите быть русскими, "так не доставайся же ты никому".

Понятно, что для одних это форма отторжения неожиданной реальности, которая никоим образом не коррелируется с собственными иллюзиями и альтернативной картинкой в российских медиа и даже в академических кругах. Все, во что верили русские о "хохлах" и о "Хохляндиях", оказалось неправдой. И естественно, что легче всего в этом обвинить украинцев.

Но убежден, что даже с наказанием Украины и украинцев за инаковость у россиян возникнут не меньшие проблемы.

Уничтожить Украину уже невозможно.

Это не смогла сделать ни большевистская, ни сталинская, ни брежневская советская империя. Не сможет и путинская.

Прежде всего, я не вижу реальных перспектив для самого темного сценария - ни массовых ядерных ударов, которые испепелят все украинское, ни полной оккупации, что позволит уничтожить украинское "по хатынскому сценарию", не будет. Бомбить всю территорию Украины ядерным оружием и не спровоцировать более широкий конфликт или даже Третью мировую войну россияне не смогут (а к ней они не готовы). По захвату всей Украины, то, как мы видим, штурм любого областного центра россии дается потерей заметной части себя (числа погибших солдат и материальных потерь), но не обязательно приводит к желаемому для нее результату.

Поэтому выбрызганного из желчи сценария "биологического уничтожения" украинцев не произойдет. Украина сохранится, и как теперь выглядит, по меньшей мере с большей частью своей территории. Минимум. Есть же еще и очень позитивные для Украины сценарии. Но я реалист. Для уверенной констатации, что Украина выживет в этой войне достаточно и умеренно негативного сценария.

Россияне полностью и жестко контролировали все территории Украины и подавляющую часть украинцев условно с 1654 года до 1991 года - да и то получилось, что не они нас, а мы их. А сейчас все далеко не так плохо для украинцев.

Задача же для новейшего русского путино-гитлеризма значительно сложнее. Война рассеяла украинцев по всему миру. И в своем подавляющем большинстве это уже сознательные и очень злые на россию люди. Первые волны массовой миграции с территории Украины в 1880-х состояли преимущественно из людей, которые не чувствовали украинской национальной идентичности. Она создавалась уже в США и Канаде преимущественно благодаря мудрым и образованным священникам. Но и в том случае украинцы заграницей сумели сохранить идентичность, сформировать организованные структуры, в диаспоре развивалась украинская культура.

Новая украинская община - беженцы от войны - многочисленные, и даже с учетом того, что в случае нормализации в Украине часть из них вернется домой, они все равно через 5-10 лет будут определять дальнейшее развитие украинской диаспоры - организованного украинской жизни в мире. И она, судя по всему, будет достаточно активной и в большой степени политизированной. Тем более, что из Украины в отличие от упомянутых 1880-х годов выезжают не угнетаемые крестьяне, а образованные профессионалы.

Война, как в прошлом и обе революции, вызвала феноменальный взрыв украинского творчества - музыка, изобразительное искусство - количество новых произведений разных жанров (и художественного качества), которые возникают ежедневно, просто поражают. Через небольшой промежуток времени начнет фонтанировать литература. Учитывая технологические и финансовые причины несколько сложнее с кино, но и здесь уже есть и будет появляться новое.

Война вызвала такой поток всех видов, жанров и форм творчества, который обеспечит культурное выживание украинцев на несколько если не на десятки поколений вперед.

А если добавить сюда все, что происходило в украинской гуманитарной сфере предыдущие десятилетия (от исследования и переосмысления исторических истоков к быстрому освоению новых форм и идей), то рискну сделать прогноз, что будущее украинской культуры выглядит, возможно, даже более оптимистично, чем российской. Но это не самый здоровый объект для сравнения, поэтому лучше ограничиться констатацией, что я не вижу перспектив истиранию украинской культуры, которая одинаково важна как и физическое выживание людей.

Ну, и последнее. Война пробудила колоссальный интерес к Украине. Никогда раньше мы, украинцы, не вызывали такой симпатии и не интересовали остальной мир. Наша борьба отзывается в сердцах очень многих, кто стремится к свободе и достоинству, кто чтит сильный характер, бесстрашие и мужество. Мы стали иллюстрацией всех поучительных легенд и мифов, оживили Библию.

Нам больше не надо мечтать увидеть в Украине Pink Floyd - они сами рвутся сюда, к украинскому материалу, к нашим переживаниям. И это лишь маленький пример, как мир сохранит Украину. Легенды не умирают, пока есть желающие их пересказать. А украинская тема еще годами будет вдохновлять человечество. И мы еще услышим много песен, прочитаем книги, увидим и высокохудожественное и беллетристическое кино.

Сейчас Россия сжимает Украину, как пружину. Но эта пружина обязательно распрямится и вышвырнет прочь все, что давило на нее.

Мы уже неуничтожаемы. Абсолютно точно не сейчас.

война в Украине Богдан Яременко
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