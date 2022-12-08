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Мы сами будет решать, какой русский город нам понадобится

Елена Кудренко

Блогер

8 декабря 2022, 08:14
До весны 83 дня. Это меньше, чем нещадно бомбили Харьков. Это меньше, чем был в оккупации Херсон. Это меньше, чем стоял ДАП. Это вообще пустячок.
Мы сами будет решать, какой русский город нам понадобится
Мы скоро одержим победу, говорит Кудренко / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

1. Кому нужен "Дождь"?

Точно не Украине и европейскому пространству. И мне их не жалко, потому что это из той же оперы, что редакторши пропагандистских телеканалов РФ с плакатиками "нет вайне". Дело в том, что потребности любых россиян нас не должны касаться, а вот такие "либералы" пытаются продвинуть в общество мысль, что миру нужна нормальная Россия. Демократическая Россия. Что ей нужен какой-то план Маршала. Что ее тоже должно быть жалко. Что там тоже нормальные люди.

Но мы знаем, что у России были энное количество лет и возможностей - и ни разу она не создала хотя бы частичную демократию. Россия-матушка родила терроризм, в конце концов, это страна, которая все свое существование воюет. Перечень войн современной России уже достаточно велик, и он лишь на некоторое время может сделать какую-то паузу, а дальше "демократы" и "оппозиция" построят новую Россию, которой дайте то, и дайте это... Потом они снова начнут передел мира. Потому что народ, который хотел взять чужое и проиграл, останется оскорбленным. Он останется с чувством неудовлетворенности собственным участием. Как и любой телеведущий "дождя", или чего-либо другого. Украине это точно не надо. Украина таким ничего не должна.

2. "Возможно, придется перевести Таганрог в режим украинского города на некоторое время. Оптимальный вариант не выполнять сразу деоккупацию Луганска, а пойти и отсечь донецкую группировку в районе Таганрога... Два-три танковых перехода, и мы замкнем Донецкую группировку в очень большой котел..."(Роман Свитан)

Здесь речь не о возможно - не возможно, ибо это мнение военного, и им лучше знать. Мне же интересно наблюдать за эволюцией российской "спецоперации". Потому что вот уже в Белгороде, Курске, Брянске какие-то прифронтовые действия, и окопы, и линии обороны (от украинцев). А уж мы сами будем решать, какой очередной российский город нам понадобится "перевести в режим украинского города", чтобы отодвинуть линию фронта на границы 1991 года.

Дальше не просто стоять намертво на одном месте - а отодвигать русских от наших городов, делая серую зону на их собственной территории, чтобы в том числе наше ПВО получило больше времени на реагирование на обстрелы.

Кстати, по Википедии Таганрог входит в украинский этнокультурный край Донщины.

3. Есть у меня такие знакомые знакомых, которые в 2014 году изменили присяге в Крыму и перешли на сторону россиян. Потому что местные, из Симферополя. Я вчера нахожу в фейсбуке их фото с ребенком в крымской школе, 2017 года. На доске за их спинами тема урока - "урок мира".

Понимаете? "Урок мира". Голуби, цветочки и ленточка. Колорадская. И улыбающиеся лица людей, которые сами загнали себя в тупик. Потому что если в 2017-м еще казалось, что "жизнь удалась", то по расчетам наших военных Украина уже в этом месяце, к Новому году, подойдет к Джанкою. Как вариант.

И проведет свой "урок мира".

4. До весны 83 дня. Это меньше, чем нещадно бомбили Харьков. Это меньше, чем был в оккупации Херсон. Это меньше, чем стоял ДАП. Это вообще пустячок по сравнению с тем, что мы скоро одержим - победу.

Но пусть нам зима поможет. Услышала недавно меткие слова - российские чмобики от холода будут вынуждены давить на курок зубами. Пусть так и будет. Как от мамонтов остались кости и зубы, так и от них останутся.

Источник

война в Украине
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