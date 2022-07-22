Имеем полное право наносить свои удары по Беларуси

Белорусский марионеточный режим отдал свою территорию для нападения на Украину / УНИАН, Reuters, Минобороны Беларуси

Несколько тезисов о Беларуси:

- Беларусь сегодня не является независимым государством. Она гибридным способом оккупирована российской недоимперией;

- лукашенко - гауляйтер-дегенерат, который всегда прислуживал кремлю и выполнял любые прихоти своих хозяев, паразитируя на поте белорусов;

- белорусский народ подвергся тотальной русификации и быдлизации, при том события 2020 года (мирное восстание против режима Лукашенко) показали, что миллионы белорусов желают вырваться из московского ига;

- белорусский марионеточный режим отдал свою территорию для нападения на Украину, следовательно, эта территория является враждебной для нас и, при необходимости, по определенным целям, мы имеем полное право наносить свои удары;

- инфильтрированные российской агентурой, белорусские силовые структуры не являются самостоятельными, а полностью подчинены кремлю; они имеют низкое морально-психологическое состояние и небольшую боеспособность, но при определенном усилении российскими силами и средствами, способны оттянуть на себя значительные ресурсы Украинского войска;

Читайте такжеЧто и как будет "аннексировать" Россия- наступление лукашенковских силовиков на Украину допускаю, но, в этой ситуации, считаю маловероятным;

- белорусский добровольческий полк ім. Кастуся Калиновского и другие подобные структуры, при помощи украинской власти и наших союзников, вполне могут стать основой новой белорусской врмии и сыграть одну из решающих ролей в битве за независимую Беларусь;

- Беларусь нуждается в национально-освободительной революции, когда массы белорусов поднимут восстание против московского господства и лукашенковских коллаборантов и установят национальную власть в своем государстве;

- будущее Беларуси в военно-политическом союзе с Украиной, Польшей, Литвой и т. д…

Живе Беларусь!

Слава Украине!