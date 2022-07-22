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Имеем полное право наносить свои удары по Беларуси

Дмитрий Ярош

Лидер Правого сектора

22 июля 2022, 19:12

Белорусский марионеточный режим отдал свою территорию для нападения на Украину, следовательно, эта территория является враждебной для нас.

лукашенко, путин, белорусские военные
Белорусский марионеточный режим отдал свою территорию для нападения на Украину / УНИАН, Reuters, Минобороны Беларуси

Несколько тезисов о Беларуси:

- Беларусь сегодня не является независимым государством. Она гибридным способом оккупирована российской недоимперией;

- лукашенко - гауляйтер-дегенерат, который всегда прислуживал кремлю и выполнял любые прихоти своих хозяев, паразитируя на поте белорусов;

- белорусский народ подвергся тотальной русификации и быдлизации, при том события 2020 года (мирное восстание против режима Лукашенко) показали, что миллионы белорусов желают вырваться из московского ига;

- белорусский марионеточный режим отдал свою территорию для нападения на Украину, следовательно, эта территория является враждебной для нас и, при необходимости, по определенным целям, мы имеем полное право наносить свои удары;

- инфильтрированные российской агентурой, белорусские силовые структуры не являются самостоятельными, а полностью подчинены кремлю; они имеют низкое морально-психологическое состояние и небольшую боеспособность, но при определенном усилении российскими силами и средствами, способны оттянуть на себя значительные ресурсы Украинского войска;

Читайте такжеЧто и как будет "аннексировать" Россия- наступление лукашенковских силовиков на Украину допускаю, но, в этой ситуации, считаю маловероятным;

- белорусский добровольческий полк ім. Кастуся Калиновского и другие подобные структуры, при помощи украинской власти и наших союзников, вполне могут стать основой новой белорусской врмии и сыграть одну из решающих ролей в битве за независимую Беларусь;

- Беларусь нуждается в национально-освободительной революции, когда массы белорусов поднимут восстание против московского господства и лукашенковских коллаборантов и установят национальную власть в своем государстве;

- будущее Беларуси в военно-политическом союзе с Украиной, Польшей, Литвой и т. д…

Живе Беларусь!

Слава Украине!

война в Украине Александр Лукашенко Дмитрий Ярош
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