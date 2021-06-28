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Между тюльпанами и кукурузой, или Почему мы не умеем зарабатывать на своей земле

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

28 июня 2021, 07:45

Пока Украина не переориентируется на мелкое фермерство, то каких-то космических цифр увеличения экспорта у нас точно не будет.

кукуруза
Наши аграрии в основном экспортируют низкомаржинальное зерно и кукурузу / УНИАН

Чтобы заработать 1 млрд долларов на агроcекторе в Украине используется 1,4 млн гектаров земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд.

Если быть более точным. Нидерланды. Площадь сельхоз земель 1,8 млн гектаров. Экспорт 98 млрд долларов или 54 тысячи долларов с гектара!

Украина. Площадь сельхоз земель 42 млн. Экспорт агросектора 22 млрд. Или 590 долларов с одного гектара земли.

Их фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?

Для выращивания цветов в Нидерландах используется 27 тысяч гектаров земли. Экспорт цветов - 4 млрд долларов. Каждый гектар создаёт экспорт 148 тысяч долларов.

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В 2019 году в Украине кукурузой было засеяно 5 млн гектаров земли. Экспорт кукурузы - 4,77 млрд. Один гектар даёт всего 954 доллара.

Из этих примеров вытекает простой вывод. В Нидерландах выращивают продукцию с более высокой добавленной стоимостью и перерабатывают ее, что так же создаёт добавленную стоимость. В то же время, наши аграрии в основном экспортируют низкомаржинальное зерно и кукурузу.

Читайте такжеЭксперты рассказали, что угрожает украинским землям и фермерамПонятно, что у нас территории больше, чем в Нидерландах. Потому можем себе позволить не беспокоится об эффективности. Причём хочу отметить, что эта неэффективность имеет место в масштабах государства. Хотя для каждого отдельного фермера это хороший бизнес, учитывая, что кукурузой он может засеять десятки, даже сотни тысяч гектаров.

Отсюда вытекает вторая главная причина. В Нидерландах преобладает мелкое фермерство, а в Украине - крупные агрохолдинги.

В отличие от промышленности, где работает эффект масштаба, в сельском хозяйстве работает закон убывающей доходности. Это обратное явление эффекту масштаба, и он значит, что по мере увеличения производства будет снижаться эффективность использования земли.

Читайте такжеЗеленский упростил работу украинским фермерамВкратце объясняется все очень просто. На зерно рынок сбыта больше и проще продать. Если нет сбыта, то зерно можно хранить долго. В общем, доход/риски ниже в производстве зёрна. Ведь цветы более требовательны к выращиванию, к хранению, к перевозке, их сложнее продать! Потому нельзя ожидать, что все крупные бросятся выращивать овощи, фрукты. По этой же причине и продукцию никто не перерабатывает.

Малый фермер, используя свой небольшой клочок земли, не может позволить себе засеять его низкомаржинальным зерном. Конечно же, он будет искать способы максимизации прибыли. Потому мелкие фермеры более охотно выращивают овощи, цветы и другие высокомаржинальные продукты.

Поэтому пока Украина не переориентируется на мелкое фермерство, то каких-то космических цифр увеличения экспорта у нас точно не будет.

зерно кукуруза фермерство Тюльпаны рынок земли Павел Вернивский
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