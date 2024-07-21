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Между малороссией и антироссией: как нам построить Украину?

Геннадий Друзенко
21 июля 2024, 10:29
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Убийство Ирины Фарион - трагический шаг к нормализации насилия как аргумента в политических спорах.
Между малороссией и антироссией: как нам построить Украину?
Ирина Фарион / коллаж: Главред, фото: Facebook

Это провокация отвечать "зуб за зуб, око за око" уже внутри внутри внутриукраинских дискуссий о будущем. И сегодня, как никогда, следует унять эмоции, умерить желание отомстить, с одной стороны, и злорадство, с другой, - и вспомнить старую евангельскую истину: царство, разделившееся в себе, не устоит...

Фарион очевидно искренне и пассионарно символизировала правый экстрим в украинской политике. И именно скромный политический вес (до 10%) ее радикального императива "Все, кто не говорит на украинском и не глорифицирует Бандеру, - враги Украины" - был лучшим свидетельством, что у Украины хороший иммунитет против право-радикальной политики. Подлое убийство политика, вероятно, этот иммунитет подорвет.

И это снова актуализирует вопрос о том, ЗА что, за КАКУЮ Украину мы воюем? Очевидно, что война с Россией продолжается за субъектность, за право самим выбирать свою судьбу. Но даже посреди этой страшной войны следует задумываться, почему наша судьба такая кровавая и трагическая? Как нам в будущем направить свою энергию и ресурсы на созидание, а не вечное сопротивление орде на фронтире европейской цивилизации? Как нам в будущем избежать очередной руины, в которую Украина погружается здесь и сейчас?

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Мой ответ - мы должны умудриться пройти между Сциллой Малороссии, которая постепенно растворяется в России, и Харибдой Антироссии, которая тратит всю свою энергию и ресурсы и раз за разом надрывается в перманентном герце с ордой. Я понимаю, что это почти невыполнимая сверхзадача, но ударение делаю именно на слове "почти". Построить Украину, которая не будет ни Малороссией, ни Антироссией, - наша сверхзадача, которая позволит вырваться из трагического круга: освободительные соревнования - радикализация - война - руина - Малороссия - русский мир.

Чтобы превратить Украину в территорию процветания, нужен длительный мир. Это главная, но недостаточная предпосылка. Вторая - самодостаточность украинского дискурса. Насколько самодостаточность вообще возможна в современном мире. Украинский дискурс должен быть украинским и европейским, а не антироссийским. И конечно не малороссийским также. Потому что и анти- и мало- являются вторичными по отношению к оригиналу.

Быть щитом Европы наверное почетная, но малоперспективная роль. Потому что именно в щит постоянно летят вражеские копья. Пограничные крепости не очень пригодны к творчеству и созданию своего мира.

Война всегда побуждает к переосмыслению прошлого. Эту войну мы конечно должны дововать так, чтобы выйти из нее самостоятельными и субъектными. Достойно выйти.

Но уже сейчас следует искать и дискутировать очертания послевоенной Украины. В пантеоне которой будут не только герои Ирины Фарион (и возможно сама она), но и Сковорода, Шептицкий, Вернадский, Скоропадский и даже Пауль Целан. Украины, которая не будет ни Антироссией, ни Малороссией...

Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

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Фарион Геннадий Друзенко
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