"Метод сервелата" не сработал: почему важно поскорее закончить войну в Украине

Украине нужна помощь, чтобы закончить войну / Фото Reuters

В этой российско-украинской войне знаменитая стратегия пошаговых геополитических провокаций Путина - "метод сервелата" (Грузия, Крым, Донбасс и т.д.), увы, для Кремля не сработала.

Теперь уже американцы успешно используют этот метод, всемерно наращивая военно-техническую помощь Украине быстрее, чем Кремль усиливает эскалацию войны. На каждый шаг агрессии России Запад отвечает более сильной реакцией и помощью.

Украина очень быстро прошла путь от первых маленьких партий "джавелинов" до использования в боевой обстановке лучших образцов западной оборонительной техники и космической логистики. Теперь пришла очередь американских могучих дронов MQ-9 Reaper и тяжелой артиллерии. Все страны мира во главе с США гордятся тем, что поставляют борющейся Украине военную технику. Даже Германия научилась открыто помогать Украине.

Украинская армия очень быстро прошла путь от ожесточенных пограничных боев с вражеской российской армией до ярких оперативно-тактических операций и целевого уничтожения флагмана Черноморского флота крейсера "Москва".

Весь мир поражен мужеством и мастерством украинской армии.

Сочетание мужественной профессиональной украинской армии с достойным политическим руководством во главе с президентом Зеленским и упорным патриотичным украинским народом, который, как один, встал на защиту своей Родины, делает нашу страну непобедимой.

Читайте такжеПочему России не удалось подавить Украину в одно касаниеНо для того, чтобы окончательно победить врага - российского агрессора, выгнать его с нашей страны, нам нужна мощная, интенсивная и смелая военно- техническая помощь ведущих стран мира.

Наше дело правое, победа будет за нами!