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Месть Путина украинцам и управляемые убийства: кто остановит безумного "царя"

Виктор Шлинчак

Журналист, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

15 марта 2022, 08:43

Путину безразлично, сколько будет жертв – 10 тысяч или 100. Ведь к пожизненному заключению в квадрате или к смертной казни в квадрате никто никого приговорить не может.

В России не решаются доложить царю о реальном положении дел
Идея фикс Путина взять Украину любой ценой давно вышла за пределы здравого смысла / скриншот

Ситуация, которая сложилась на украинском фронте, стала абсолютно бессмысленной для России. Именно для России как государства, а не для Путина, который пошел на нее иррационально и до сих пор, очевидно, верит в покорение Украины.

Просчеты высшего российского командования уже очевидны:

  • неподготовленная для ведения войны армия (вследствие коррупции);
  • неподготовленная сеть деятельности коллаборантов (очевидно, тоже вследствие коррупции);
  • полное отсутствие понимания ментальности украинской нации и внутриполитической ситуации (очевидная проблема с подготовкой документов, которые готовила внутренняя разведка);
  • отсутствие планов "Б" на случай провала "блицкрига" (только сейчас российское командование начало корректировать тактику ведения боев, смещенные цели и задачи);
  • страх ближнего круга Путина, потакание любой его прихоти, угадывание его желаний (посмотрите, как заикаются чиновники, когда на Совбезе поддерживают признание "Л/ДНР").

Но вернемся к бессмысленности дальнейшей войны.

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Уже все аналитики (в первую очередь иностранные) признали, что глобально Путин войну проиграл. Уже очевидно, что даже потенциальное расширение границ "Л/ДНР" не решает ни одного из ультимативных требований. Ни "денацификации", ни "демилитаризации" всей Украины не будет ни при каких условиях. Соответственно, "миротворческая операция" по этим вопросам, как было обещано россиянам, потеряла всякий смысл.

Наоборот – Украина наращивает военную мощь новыми поставками оружия, а количество людей, которые берут в руки автомат, только увеличивается. Попытки объявить какие-то новые "республики" выглядят карикатурными и постановочными. И это понимает не только весь цивилизованный мир, но и люди, которые выполняют волю Путина (на что указывают перехваченные разговоры оккупантов). Но, похоже, они тоже не осмеливаются даже сейчас доложить "царю" реальную ситуацию (мало кто готов доносить плохие новости).

Больного (клинически, как утверждают различные источники) Путина до сих пор боятся. И, уверен, что его "идея фикс" взять Украину любой ценой, давно вышла за пределы здравого смысла. Это уже война не просто ради войны и ради "покорения" украинцев. Теперь это – исключительная месть и сознательно управляемые убийства. Именно поэтому мы говорим о преступлениях против человечности. Путину уже безразлично, сколько будет жертв – 10 тысяч или 100. Ведь к пожизненному заключению в квадрате или к смертной казни в квадрате никто никого приговорить не может. Так какая уж разница, будет тридцать эпизодов преступления или сто тридцать? Отсюда – озлобленность в ведении военной кампании. И мессианство, граничащее с безумием.

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Но простой вопрос, который должно задавать себе окружение Путина: "Ради чего это все? Чтобы что?".

Даже если после химических атак в каждом оккупированном селе объявить по отдельной "республике". Даже если отдельной "республикой" объявить захваченную Чернобыльскую АЭС. Кто-то после этого снимет санкции с России? Украина подпишет капитуляцию? Или украинцы откажутся от партизанской борьбы и от отстрела оккупантов столько времени, сколько для этого потребуется? В то, что подобные сценарии реальны, могут верить лишь либо наивные, либо – как в нашем случае – действительно сумасшедшие.

Я теперь уже убежден, что Путин сумасшедший. Иначе бы он точно не сбрасывал бомбы на детские больницы и школы. Иначе он бы не приказывал направлять ракеты на Харьков и Киев. Иначе он бы не стирал в пепел Мариуполь.

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И если эта мысль – о неадекватности верховного главнокомандующего – наконец станет доминирующей в российском истеблишменте, он начнет действовать. Отречение "царя" или переворот сейчас может стать действительно выходом из ситуации, в которую Путин загнал себя и Россию. Потому что сохранение "лица Путину" стало слишком дорогой ценой даже для его второго круга окружения, которое еще три недели назад колебалось 50\50. И которое точно не хочет дальнейшего участия в третьей мировой. Именно второй круг окружения может стать инициаторами смены власти в России. На бунт "прогрессивной общественности", как вы видите, надеяться не стоит вообще.

Первый круг окружения Путина все еще будет поддерживать агрессию в отношении Украины. Ибо спасая самодержавца, оно оттягивает расправу и над собой.

Но ведь кто-то должен найти в себе смелость? Давайте будем в это верить.

А пока надо делать свою работу. Все для нашей победы!

Виктор Шлинчак, журналист, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

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