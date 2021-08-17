Меркель привезет в Украину ультиматумы от Путина

Ангела Меркель посетит Киев 22 августа / УНИАН

Визит Ангелы Меркель в Украину – это, по сути, согласование позиций в интересах России и Германии. После абсолютно наглого визита в Россию перед визитом в Украину, власти нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян.

Соответственно, Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы. Скорее всего, нам пообещают некий теоретический минимальный транзит газа через Украину, но без каких-то гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера в российской интерпретации. Не исключено, что также будет подниматься вопрос воды в Крым и другие вещи, которые, в первую очередь, интересуют Российскую Федерацию.

Конечно, при власти у нас находятся люди с небольшим опытом и поверхностным представлением о мире, но, думаю, что даже они понимают, что за любое послабление в эту сторону их просто "снесут". Поэтому наверняка у них сработает инстинкт самосохранения и никто не будет педалировать эту тему в российской интерпретации.

Потому к предстоящему визиту нужно отнестись спокойно – накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой. Ведь русские очень торопятся, пока Меркель у власти. Конфигурация власти в Германии наверняка изменится уже в сентябре и, соответственно, через Меркель они давят на Украину.

Читайте такжеАнгела Меркель портит всю лепотуДля нас сейчас главное не визит Меркель, а визит к Байдену – работа с Конгрессом США и конгрессменами, получение необходимого лобби в Штатах и уже после смены власти в Германии – вести работу, в том числе, с немецкой стороной – именно это и есть на данном этапе краткосрочной задачей для Зеленского и украинских дипломатов.

Потому что визит Меркель сейчас – это двадцать пятый вопрос. Ведь на все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания. Разве что только в том случае, если она привезет уже готовый контракт с "Газпромом" с гарантированными поставками газа на 10 лет, где четко обеспечены гарантии в рамках предыдущего соглашения. А все остальное – это лишь мишура и пустые разговоры. Украинцам пора уже мыслить конкретикой, а не мифическими обещаниями, о том что когда-нибудь что-то произойдет.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда