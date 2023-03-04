Если Меркель назвали ответственной за войну, тогда есть вопрос

В Германии никто не отменял внутренне-политическую борьбу.

Ангела Меркель / скриншот из видео

Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Штрак-Циммерманн назвала Ангелу Меркель ответственной за войну в Украине из-за блокирования ее вступления в НАТО в 2008-м году.

Заявление громкое, однако, для него есть объяснение. И оно вряд ли понравится инициатору этих обвинений, поскольку просто возмутит очередное политическое противостояние.

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В Германии никто не отменял внутренне-политическую борьбу. Штрак-Циммерманн принадлежит к Партии свободных демократов (Freie Demokratische Partei), которая входит в правительственную коалицию с партией канцлера Шольца SPD.

Лидер Свободных демократов Кристиан Линднер является министром финансов Германии. Для которого нужно объяснять, в том числе и своим избирателям, почему сейчас приходится поддерживать Украину и дополнительные расходы на войну и оборону. Лучшее объяснение - обвинить конкурентов по политическому лагерю (ХДС) и переложить вину на Меркель и ее решение. Кстати, партия Меркель в последние месяцы демонстрирует явный рост симпатий. Что показали, например, местные выборы в Берлине, где одержал победу оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС).

Кроме того, у ХДС есть чем ответить представителю Партии свободных демократов. А именно - цитатами уже упомянутого Кристиана Линднера, который летом 2017-го года призвал к "замораживанию" вопроса оккупированного Россией Крыма, а также выступал за восстановление деловых связей с режимом Путина. Линднер также является автором известной цитаты, что "Украине осталось несколько часов" после российского вторжения.

Поэтому здесь еще вопрос, кто и в чем является ответственным…

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