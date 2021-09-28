Меркель 2.0 с акцентом на Россию: чего ждать от нового канцлера Германии

Новым канцлером по результатам выборов стал глава Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц / Reuters

ЦИК Германии огласил результаты выборов в Бундестаг, согласно которым победу одержала Социал-демократическая партия Германии.

На проигрыше правящей до недавнего времени партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС сказалась совокупность факторов. Во-первых, всеобщая усталость от традиционного истеблишмента (которым как раз является ХДС/ХСС). Во-вторых, в последние 10 лет в Германии обострился запрос общества на обновление политической системы и спрос на решение социально-экономических и этических проблем - равенства, бедности и т.д., тогда когда Христианские демократы, в большинстве своем являются представителями крупного бизнеса.

Немецкая политическая повестка серьезно "полевела" в последнее время, как и ослабел за последнее десятилетие политический центр. Потому результат выборов был ожидаемым и показал, что партия ХДС/ХСС нуждается в перестройке - переосмыслении своей политики и обновлении руководства. Очевидно, что Армин Лашет кампанию не вытянул, несмотря на то, что его продвигали и выбор был сделан в пользу него, а не Маркуса Зедера, лидера ХСС, более консервативного в сравнении с Лашетом. Но эта ставка оказалась ошибочна, ведь сохранить все, как было при Меркель, не получится, потому что тогда они просто и дальше будут проигрывать выборы.

Поэтому теперь у ХДС/ХСС два варианта - либо она войдет в коалицию (за право ее формировать они сейчас будут конкурировать с социал-демократами), либо уйдет в оппозицию.

Существенно внешняя политика Германии не изменится. Ведь большинство партий, включая социал-демократов, не ставили под сомнение основоположный курс, который ранее выбрала Германия. Единственное, что социал-демократы более склонны и тяготеют к идее расширенного партнерства с Россией. И если именно они будут формировать коалицию, а канцлером станет Олаф Шольц, то, скорее всего, они будут пытаться избежать конфронтации с РФ и Китаем и пытаться играть балансирующую роль между США и Китаем.

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То есть если "зеленые" больше хвалили Штаты и выступали за тесное сотрудничество с США против Китая и России, то у социал-демократов совершенно другая позиция.

По сути Германия во внешней политике будет продолжать путь Меркель, но в точечных моментах могут измениться акценты - социал-демократы будут настроены работать с Россией более тесно, чем при Меркель, в частности, в расширении торгово-экономического сотрудничества, возможном ослаблении санкций (но это пока большой вопрос, поскольку вопрос санкций привязан к выполнению политических условий), точечного партнерства в области энергетики, безопасности. Иными словами, всего того, что не решались сделать при Меркель, которая формировала позицию Германии после событий 2014 года. Но новый лидер уже не будет связан этими ограничениями и сможет усугубить сотрудничество с Россией, несмотря на все проблемы.

К слову, "зеленые", скорее всего, будут в коалиции и будут иметь право голоса, как и любой другой ее участник. Но все будет зависеть от переговоров - какие позиции они смогут или не смогут отстоять.

Для Украины,которая зачем-то делала на них ставку, это ничего не будет означать. Единственное, что нас интересовало в контексте "зеленых" - это Северный поток-2, но труба уже достроена и от нее никто не откажется, поскольку это очень глупо и против этого выступает большая часть немцев, даже избиратели "зеленых". Потому каких-то подвижек на этом направлении не будет. Тем более, что мы должны учесть, что правительство в Германии сформируют до Рождества, хотя по факту процесс может затянуться.

Читайте такжеКонец эпохи Меркель: Климкин оценил шансы новых немецких политиков спасти Украину от Северного потока-2Не стоит ожидать и смены позиции Германии по Донбассу. Прежде всего, кандидаты в канцлеры об этом практически не говорили, так как тема Донбасса, как и вообще внешней политики, мало интересует немецких избирателей. Тот курс, который взяла Меркель, всех устраивает. От позиции Германии как посредника никто отказываться тоже не будет и что-то менять немцам в этом вопросе не интересно.

Если появятся какие-то альтернативы с украинской стороны - это уже другой вопрос. Но впечатление такое, что их этот вопрос не интересует в принципе. Их устраивает текущий статус-кво полузамороженного конфликта. Тем более, что Германия уже давно взяла курс на сохранение гибридного мира. И если потребуется решение, то они не против заморозки конфликта, потому что урегулировать его, очевидно, не удается.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда