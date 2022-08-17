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Меня до сих пор часто воспринимают лишь как артиста, а я уже солдат

Александр Положинский
Лидер группы «Тартак»
17 августа 2022, 06:10

Конечно, я еще не лучший солдат в мире. Но таки значительно лучше, чем был три месяца назад.

Сашко Положинский
Сашко Положинский / фото со страницы в Facebook

Сегодня три месяца как я в ВСУ.

Не так много, чтобы этим можно было особенно гордиться. Не так мало, чтобы на это напрочь не обратить внимания.

Что успел за это время?

Научился многому новому и вспомнил что-то из забытого. Точно стал лучше стрелять. Точно не стал лучше бросать гранаты. Начал минимально разбираться в снаряжении, овладел некоторой терминологией и чуть быстрее заряжаю магазины. Но бегать быстрее в полном снаряжении пока не удается.

Оружие чищу плохо. То есть делаю это старательно, тщательно и долго, заканчиваю, думая, что почистил пусть не идеально, но очень хорошо, а потом кто-то из командиров проверяет и заявляет, что мое оружие совсем не чищенное. Что это за магия такая пока выяснить не удалось.

Научился ценить волонтерский труд. Я и раньше понимал его важность. Но не чувствовал это столь остро и близко. А тут и самому пришлось немного поволонтерить, и от многих волонтеров и волонтерок помощь получил - для себя лично и для своего подразделения. Благодарю вас, дорогие, за все, что вы делаете. Это тяжелый труд, но то, что вы делаете - это космос, это вселенная!

Принимал участие в трех концертах для бойцов нашего 47-го батальона и двух спонтанных концертах для гражданских - в двух моих родных городах Луцке и Киеве. Первый из этих пяти концертов был праздничным - в честь моего 50-летия. Да-да, напоминаю, этот свой юбилей я встретил в ВСУ.

Был на фронте. Даже не на нуле - а еще чуть дальше. Фактически в полуокружении. По общей продолжительности значительно меньше, чем суммарно за все предыдущие годы войны. Но тогда я был с концертами, непосредственно по мне не стреляли и я всегда имел опцию сбежать при малейшей угрозе - хоть ни разу воспользоваться этой опцией, к счастью, не пришлось.

На этот раз по мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглосуточно. С перерывами, конечно, иногда - с довольно длительными, но прилететь могло в любой момент дня и ночи.

И прилетало. Много. Один раз так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт. Но он меня не вывел из равновесия. И ни за один миг моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и за каждого из тех, кто был там вместе со мной.

Помогает ли мне в войске то, чем я занимался предыдущие 25 лет своей жизни? Частично - да. Меня часто узнают, говорят хорошие слова, благодарят. Это приятно.

Мне и через меня всему подразделению дарят много полезных, важных и нужных вещей. Одежда, обувь, снаряжение, автомобили, различные очень важные для эффективного ведения войны вещицы, продукты, медицина, гигиена - очень, очень, очень много всего, отдельными подарками и довольно крупными поставками, надарили добрые люди и коллективы добрых людей. И за это всем вам большая и искренняя благодарность! Хотя иногда я и забывал или не имел возможности поблагодарить должным образом. Но это не значит, что этой благодарности и уважения нет в моем сердце. Оно там есть - и это правда.

По моему приглашению у нас выступали Иван Марунич, Сергей Танчинец, Арсен Мирзоян со всем своим коллективом - это ценно, спасибо вам, друзья! И надеюсь, что это еще не все мои коллеги по сцене, которые спели для моих коллег по батальону, а со временем и однополчан. Надеюсь, что будут еще.

Это из плюсов. А из минусов, которые дает моя предыдущая сценическая жизнь - восприятие. Часто чувствую на себе определенное предвзятое отношение. Кто-то думал, а может и до сих пор думает, что я здесь ради пиара. Нет, вовсе не ради него. Есть несколько гораздо более важных и более веских причин.

Кто-то уверен, что я здесь в каком - то особом - "звездном" - статусе. Уверяю, все "привилегии" или "поблажки", которые я здесь имею, полученные мной не за прежние заслуги, и не благодаря моим знакомствам в руководстве батальона, армии или государства, а добросовестным отношением, ответственностью, дисциплинированностью, объему проделанной работы, количеством и качеством полученных навыков и знаний. И всех поощрений, которые я получаю, не больше, чем у других моих военных коллег, которые прикладывают столько же стараний и усилий, чтобы быть лучше.

И еще один аспект предвзятости, который я чувствую на себе. Конечно, я еще не лучший солдат в мире. Но все-таки значительно лучше, чем был три месяца назад.

И все знания и умения, которые я здесь приобретаю, они же ложатся не на голую почву. У меня большой запас увиденного, услышанного, прочитанного ранее, большой опыт общения с крутыми воинами и профессионалами в различных областях и сферах нашей жизни - наука, бизнес, политика, культура, спорт. Все это делает меня потенциально довольно крутым и эффективным во многих проявлениях армейской жизни. А меня все же часто воспринимают лишь как артиста, который пробует быть солдатом. Я уже не пробую, я уже есть.

Сашко Положинский
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