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Мемом про Шуфутинского пытались стереть из памяти преступление Путина в Беслане

Мирослав Гай

Офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

3 сентября 2021, 18:10

Большинство международных и российских независимых экспертов уверены, что бойню можно и нужно было избежать.

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Мемом на песню "Третье сентября" пытались стереть из памяти преступление Путина в Беслане / Reuters

Еще до войны я много путешествовал по миру, часто один, пешком и автостопом.

И мне довелось побывать в Беслане, где произошло одно из величайших преступлений путинской России - массовый расстрел детей в школе Беслана. Я побывал в той школе, в ее спортзале, где сейчас есть мемориал памяти жертв тех событий.

Тогда, 1 сентября 2004 года, школа была захвачена бойцами Шамиля Басаева. Басаев требовал переговоров, но российские власти решили пожертвовать детьми и уничтожить их вместе с боевиками. 3 сентября, во время расстрела школы федеральными войсками РФ, погибло 334 ребенка.

Большинство международных и российских независимых экспертов уверены, что бойню можно и нужно было избежать.

С самого начала российские руководители врали и о количестве заложников, и об обстоятельствах хода операции.

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Читайте такжеПутин "нацарював" на пожизненное заключениеИменно Путинские войска расстреляли ту школу из всех возможных видов вооружения, даже использовав пехотный огнемет Шмель, боевой вертолет и танк.

Полноценное расследование так и не было проведено.

Матери Беслана до сих пор требуют справедливости.

1 сентября 2016 года, в годовщину трагедии, во время траурных мероприятий в городе Беслан пять мам сняли куртки, под которыми были белые футболки с надписью "Путин – палач Беслана".

Некоторые специалисты по информационным операциям считают, что известный мем на песню Шафутинского "Третье сентября" начал распространяться в социальных сетях российскими спецслужбами именно для того, чтобы инфошумом перебить любые воспоминания и упоминания о тех событиях и преступлении Путина в Беслане.

Беслан - помним.

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Мирослав Гай Михаил Шуфутинский Беслан Владимир Путин Третье сентября
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