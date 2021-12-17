Мелкий ростовский взяточник спалил всю контору

Российские войска неплохо кушают на Донбассе / Reuters

Вчера новостью дня стало опубликованное решение Ростовского суда, в котором открыто признавалось наличие российских войск на оккупированной территории Донбасса.

Судили мелкого коррупционера-взяточника, который занимался поставками продуктов питания в ОРДЛО.

И в ходе судебного процесса всплыли некоторые подробности этих поставок.

К примеру, теперь мы знаем, какой объем продовольствия россияне завозят на неподконтрольную территорию, и, исходя из этих поставок, можем примерно рассчитать количество "ихтамнетов".

Видишь российских военных на Донбассе? А они есть. И, как мы видим, неплохо кушают.

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Вообще, абсолютно российская история.

Кремль выделяет на пропаганду миллиарды долларов.

Создает телеканалы, покупает журналистов и профессиональных телеведущих, финансирует лоббистов по всему миру.

Читайте такжеПутин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсяА потом вся эта дорогущая конструкция рушится просто в один день из-за какого-то мелкого ростовского взяточника, который палит всю контору.