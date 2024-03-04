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Медведев вышел с наркоманским видео о разделении Украины

Юрий Богданов
4 марта 2024, 19:10
О Дмитрии Медведеве и природе такого дурного поведения.
Медведев рассказал бред об Украине
Медведев рассказал бред об Украине / Коллаж Главред, фото скриншот из видео

Сегодня Медведев вышел с наркоманским видео о разделении Украины. А учитывая, что наши, да и западные СМИ продолжают цитировать этого персонажа хочу коротко объяснить, почему он ведет себя именно так. Точнее, высказать предположение, которое базируется на особенностях советской политической традиции, логическим продолжением которой является Путин и все его окружение. Политически они, безусловно, фашисты. Но методологически - ученики брежневского СССР, которое является производным от СССР сталинского.

Так вот. В СССР в окружении Сталина существовал один совершенно уникальный тип людей, которые в годы большого террора и после него были САМЫМИ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ПОДОБИРАМИ "вождя народов". Это те, кто во времена революции, гражданской войны или после нее были временно или довольно долго "по другую сторону". От большинства этих людей избавились в 1937-1938, или даже чуть раньше. Так вот. Те, кто выжил, демонстрируя исключительно лояльность (например, Вышинский, который 1917 года подписывал приказ об аресте Ленина), стали не просто сторонниками Сталина, а были наиболее последовательными сторонниками всего что говорил или делал вождь. Чтобы НИ ДАЙ БОГ НИКТО НИКОГДА НЕ МОГ ПОДУМАТЬ, что они нелояльны.

видео дня

Так вот, возвращаясь к Медведеву. Медведев, когда был "президентом" (охранял для Путина трон), заигрывал с либералами и "западом". И, несмотря на то, что его должность была номинальной, многие россияне и западные политики тогда видели в нем гипотетическую альтернативу Путину, который вернет Россию на "западный путь". (Да, такие надежды оказались жалко наивными, но было же).

Сейчас тов. Путин (точнее, фюрер Путин) перешел от режима автогратии к режиму открытой тирании, где единственной точкой его опоры является силовой аппарат. Поэтому для деда любая личность, которая может хотя бы теоретически выступать как его конкурент и возможность для его окружения вступить в диалог с Западом о "России после Путина", является угрозой. Что Навальный, что условный "системный либерал", что псевдо либеральный "бывший президент Медведев". Поэтому если человек не тупой и понимает это, то он будет делать все возможное чтобы казаться самым лояльным имперцем и кровожадным как Путин . Или даже более кровожадным чем Путин. Медведев слишком давно в российской системе управления чтобы очевидных вещей не понимать.

Поэтому он еще после отставки с поста премьера делал все, чтобы занять максимально радикальный фланг. А вот сейчас, когда убили Навального и вообще закручивают гайки, будет делать все, чтобы казаться еще более сумасбродным. Чтобы система (силовики), которые никогда не считали Димыча особо "своим" не думали, что он какую-то хитрую игру играет с "не все так однозначно". Кстати, конченый пропагандист Антон Красовский (открытый гей) тоже примерно по тем же причинам переигрывает с людоедством. Потому что он то системе точно не "свой". Это не делает этих людей более приятными, потому что они злу служат вполне добровольно и являются ворами. Но и еще жалкими к комплекту.

Вот как-то так. Проблема в том, что обычно к вполне рациональным аргументам быть более конченым и злобным чем дьявол добавляются элементы самооправдания и впоследствии крыша протекает. Что мы собственно и наблюдаем. Но главная мораль этой истории в том, что никакой информационной и политической ценности эти все выходки Медведева и ему подобных не несут. Поэтому взывайте, и не давайте этому вас пугать.

Смотрите видео, что заявил Медведев:

Медведев об Украине

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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Дмитрий Медведев Юрий Богданов
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