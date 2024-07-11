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Медведев опять выболтал планы Кремля

Игорь Эйдман
11 июля 2024, 08:50
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Компромисс с Путиным невозможен. Это пропагандистская лживая утопия, цель которой - уничтожение Украины.
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев / Скриншот YouTube

Что у трезвого Путина на уме, то у пьяного Медведева на языке. Димон опять по пьяни выболтал планы своего босса. Стало окончательно понятно, что у последних действий Кремля по имитации какого-то мирного процесса, тараканьих бегов путинского засланца Орбана по мировым столицам, сливов через якобы проукраинских спикеров о готовности Путина к компромиссу есть только одна цель - дестабилизация и полное уничтожение Украины. Я это и без Медведева знал (смотрите посты выше), но теперь есть практически официальное подтверждение:

"Если всё же произойдёт (Украина пойдет на переговоры с Путиным) в Киеве быстро начнётся новый, третий кровавый майдан, который сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную…

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Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой. На руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим.

Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской".

То есть, их задача принудить украинские власти хоть к каким-то уступкам, спровоцировать в ответ на это патриотов на новый Майдан, а потом уничтожить ослабленную внутренней смутой Украину. Даже капитулянского мирного соглашения им будет мало. Им нужно превратить всю Украину в большой ра**истский концлагерь (как это сделали их старшие китайские братья с уйгурским Синьцзяном).

Компромисс с Путиным невозможен. Это пропагандистская лживая утопия, цель которой - уничтожение Украины. А те, кто говорят о его необходимости или неизбежности - проплаченные путинские агенты или слабоумные.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Игорь Эйдман
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