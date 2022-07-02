"Медведь, собака и три блохи": почему Украине надо отвоевать оккупированные территории до конца года

Все усилия Путина в Украине приурочены к 100-летию со дня образования СССР / Reuters

Нынешняя геополитическая концепция, реализуемая Путиным - это создание "третьей российской империи".

Первая - это империя Романовых, которая базировалась на "вере, царе, народности", идеологеме, впервые сформированной при Николае І министром народного просвещения Уваровым.

В дальнейшем теорию официальной народности взяли на щит черносотенцы и она маргинализировалась.

Вторая империя - СССР, построенная на идеологеме интернационализма и коммунизма.

Современная РФ в том виде, в котором она досталась Путину, не могла считаться империей. У этой страны был хороший шанс пойти по пути модернизации и до 2007 года этот вектор был главным.

Но после 2007 года РФ встала на путь построения "третьей империи".

Это конструкция как мед на душу легла в сознание российских политических элит, чье мировозрение колеблется от эсхатологического ужаса "всадников Апокалипсиса", привидившихся Медведеву, до исторических реконструкций белого движения Стрелкова и почти шаманской мистики в восприятии метафизического поля некоторыми обитателями кремлевских башен.

Третья империя перекликается и с третьим рейхом, и третьим Римом Достоевского, и третьим царством Духа Иоахима Флорского и даже пророчествами Иоанна Богослова.

Третий рейх в Германии должен был взять все самое лучшее у рейха Священной Римской империи и рейха Бисмарка.

Третья империя Путина должна вобрать в себя черты имперской и советской России.

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Терминология неоимпериализма в РФ также многое берет у третьего немецкого рейха:

идея "коварного врага" и окончательное решение еврейского/украинского вопроса;

самая разделенная нация в мире;

противостояние с "англо-саксами";

"нас не услышали, мы предлагали по-честному разделить мир";

марионетки "Запада" в виде Польши/Украины, по которым нужно нанести "превентивный удар" и многое другое.

Слабость третьей империи Путина - размытая идеологическая база. РФ выступает против империализма США, но ее идеологи одновременно гордо именуют себя "имперцами".

Русский мир как идеологема очень размыто воспринимается на мироуровне. Даже сам Дугин не может объяснить в двух словах его суть. А когда идея не описывается фразой из нескольких четких предложений - она ложная.

Большевики смогли сформулировать: земля - крестьянам; фабрики рабочим; власть - советам.

Но в России: земля - китайцам, заводы - Дерипаске и Абрамовичу; власть - корупционным элитам.

Эти фразы плохо ложатся на плакаты.

Постоянный смысловой и ментальный рецикл к советскому прошлому не работает.

СССР, как бы там ни было, являлся социальным проектом, а не "рублевским" со 100-метровыми яхтами.

Путин любит сакральные даты. Эту "любовь" нельзя понимать буквально и ожидать чего-то от него на 9 мая, 22 июня и т.д. Но есть одна дата, которую он не пропустит: в декабре 2022 года исполняется 100 лет со дня образования СССР.

Я убежден, что все события в 2021-2022 годах подчинены этой дате. Весь 2021 год Москва ломала Лукашенко, заставляя пойти на ускоренную интеграцию в рамках Союзного государства и таки доломала.

В начале 2022 года произошли странные события в Казахстане.

Лично я убежден, что главной целью тех событий было устранение клана Назарбаева и усиление зависимости Токаева (с недостаточным клановым потенциалом) от внешней военной поддержки стран ОДКБ, читай - России.

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Недавний спич Лукашенко относительно того, что страны постсоветского пространства должны "крениться" в сторону Союзного государства иначе потеряют суверенитет - обращены именно к Казахстану.

Но Токаев оказался хоть и интеллигентом в очках, но с сильным характером. Он умело включил китайский и турецкий противовес, оставив Путина ни с чем.

Союзное государство должно было включить в декабре этого года РФ, Беларусь, Казахстан и Украину.

Давняя концепция Солженицына и Собчака об идеальном формате реинкарнации СССР.

Путин должен был произнести историческую речь об "исправлении самой страшной геополитической катастрофы 20 века" и в его понимании историческая миссия президентства для него была бы выполнена, поставив его в один ряд с Петром І и Сталиным в российском пантеоне.

Но первый блин комом пошел в Казахстане. А самый мощный провал произошел в Украине.

Теперь в Кремле будут лепить квази-СССР из всех подручных средств: Южной Осетии, Приднестровья, Абхазии, т.н. ЛДНР, оккупированных территорий нашего юга.

Речь идет о включении их в Союзное государство, а не в РФ (российские пенсии никто платить не будет).

Есть еще концепция формирования "другой Украины".

Либо из оккупированных территорий плюс т.н. ЛДНР, либо без т.н. ЛДНР.

Это если проект "Новороссия" окончательно закроют.

Я даже не удивлюсь, если реанимируют квази-УССР с флагом и гимном настоящей УССР.

"Другая Украина" будет использоваться для борьбы с настоящей Украиной, формируя угрозы в виде Минска-3 (если Минск-2 был о федерации, то Минск-3 может выкатить положения о конфедерации).

Все это говорит о том, что деоккупацию наших территорий реально провести лишь в рамках нынешней войны.

Если их включат в виде незаконных квазиобразований в состав Союзного государства, РФ распространит на них нормы своей военной доктрины, включая применение тактического ядерного оружия.

Но есть и хорошая новость.

РФ неспособна вести войну против Запада.

Это поняли в Финляндии и Швеции, которые до 24 февраля 2022 года опасались РФ.

Войны выигрывают с помощью демографии, экономики или технологий.

Технологически РФ не может победить Запад, равно как и экономически.

Именно поэтому она ведет войну против Украины, опустив ее на уровень демографического и экономического превосходства: русских больше, чем нас, и у них есть финансовый резерв.

Именно поэтому, Запад должен повышать нашу технологичность в вооружениях.

Наша задача, чтобы третью империю "лепили" из "того, что было": Беларусь, РФ, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье.

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Пусть это будет "медведь, собака и три блохи", а не четыре государства как задумывал Солженицын.

И тогда исторический апофеоз в виде третьей империи обернется кровавым фарсом.

И, возможно, в РФ наконец осознают, что все жертвы, понесенные по их вине, были направлены не на борьбу с мифическим Западом и не на восстановление СССР, а на то, чтобы присоединить три клочка суши по площади уступающие стандартной российской области.

Ведь как бы не складывалась война, декабрь 2022 года Путин уже не может пропустить: новую империю будут лепить из того, что будет в наличии к тому моменту.

И стратегическая задача для Украины - сократить количество "пазлов".

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик