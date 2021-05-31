УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Медведь проглотил и переваривает Беларусь: каковы последствия для Украины

Юрий Бутусов

журналист

31 мая 2021, 19:41

Минимум год Россия будет полностью поглощена подготовкой фактической аннексии Беларуси.

Россия, самолеты, Кремль, агрессия России
Россия все дальше идет на пути конфронтации с Западом / Фото Reuters

Путин заявил о предоставлении Лукашенко кредита в 1,5 миллиарда долларов: каковы последствия поглощения РБ Путиным для Украины?

1. Лукашенко не уступит давлению и авиационной блокаде, продолжит репрессии против всех инакомыслящих, разрыв Беларуси от демократического мира будет возрастать. Лукашенко будет сидеть, пока Путин не решит его заменить. Янукович за разрыв евроинтеграции получил 3 миллиарда долларов от Путина в ценных бумагах. Диктаторская премия от Кремля.

2. Минимум год Россия будет полностью поглощена подготовкой фактической аннексии, и вероятность широкомасштабных боевых действий в Украине становится на этот период маловероятной. Медведь будет переваривать очередной кусок.

3. Возрастает нагрузка на бюджет РФ. 1,5 миллиарда - это далеко не полный объем расходов. В совокупности с дотированием многих регионов РФ и оккупированных Крыма, Приднестровья, Абхазии, Осетии, войн на Донбассе, в Сирии, Африке, это ограничивает ресурс РФ для собственной модернизации. Что для нас позитив.

Читайте такжеПутину чертовски везет, или Почему Кремль не будет паинькой4. Россия все дальше идет на пути конфронтации с Западом, и это создает для нас не только риски, но это создает также огромные возможности. В условиях нарастания угрозы, мы могли бы наконец начать структурные реформы, и получить куда большую поддержку Запада. Для этого Украине нужна новая внешнеполитическая стратегия интеграции в ЕС и НАТО, которую можно было бы лоббировать как план получения безвизового режима.

5. Украина должна готовиться к полному разрыву всех видов зависимости от России и Беларуси. Прежде всего - отказаться от всех видов поставок топлива, сырья, как это делает Польша.

Читайте такжеЧто Лукашенко и Путин не способны понять никогда6. Пора прекратить пустые разговоры про мир - поглощение Беларуси показывает, что никакого мира Путин Украине не предоставит. Путин инвестирует средства страны-бензоколонки в войну и конфликты, и мир в Украине ему не нужен - необходимо замораживание конфликта по образцу Приднестровья, чтобы сохранять рычаги дестабилизации Украины на долгое время. Нам нужна военная доктрина, которая будет направлена на достижение победы в "замороженном конфликте", таких ситуаций немало, и самая яркая стратегия, которая реализовывалась 26 лет - это Нагорный Карабах.

новости России Владимир Путин новости Беларуси
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Гороскоп на 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высотГороскоп на 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высот "Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом"Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом "Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью"Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью Звезда Слуги народа в сексуальном наряде зебры засветила обольстительное телоЗвезда Слуги народа в сексуальном наряде зебры засветила обольстительное тело

Последние новости

20:03
"Нормандский формат" не зависит от событий в Беларуси - Меркель
19:41
Медведь проглотил и переваривает Беларусь: каковы последствия для Украины мнение
19:33
В Одесской области бездомный зверски изнасиловал ребенка Видео
19:26
Ученые назвали "срок годности" иммунитета от коронавируса Видео
19:11
Еврокомиссия приняла важное решение по вакцинации детей Видео
Реклама
19:02
"На финишной прямой": когда станет известно имя нового пресс-секретаря Зеленского Видео
19:02
Рост авторитета и застой в делах: что сулит Стрельцу гороскоп на июнь 2021
18:50
Генсек НАТО отреагировал на планы России создать новые армейские группировки у западных границ Видео
18:49
Гороскоп на завтра 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Видео
18:46
Датирована крупная презентация видеоигр по Warhammer: что на ней покажут
18:39
В Ужгороде в маршрутке напали на женщину прямо на глазах у сына Видео
18:33
День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления Фото Видео
17:59
"Впервые слышу": Шарий отреагировал на объявление персоной нон грата в Литве Видео
17:49
В России заявили, что военные спасли Крым от "водной блокады" Видео
17:45
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
17:36
В Украине открылись предзаказы на DualSense в красном и чёрном цветах Видео
17:34
"Возможно, в следующий раз": Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать на саммит НАТО Видео
17:14
"Я готов к переменам": Руслан Сеничкин сменил профессию
16:58
Суд изменил приговор: Стерненко выходит на свободу Видео
16:57
Солистка Little Big призналась, уводила она Илью Прусикина из семьи, или нет
Реклама
16:54
Под Днепром женщина родила и закопала младенца возле дома Видео
16:52
Эксперты предупредили о падении цен на украинский экспорт
16:44
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали загадочное сообщение
16:41
Бряцанье оружием - 2: Россия снова начала угрожать миру автоматами и танками Видео
16:29
Невероятно вкусный гречишный чай: чем полезен и как правильно заваривать Видео
16:28
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову Видео
16:23
"Иди нах*й, гнида, бл*дь": в Днепре за рулем пьяная жена копа обругала активиста Видео
16:14
Суд признал Стерненко виновным в похищении человека и незаконном владении оружием Видео
16:00
Новая часть BioShock станет эксклюзивом для одной из консолей – СМИ
15:59
"Лепардица": Mamarika в набедренной повязке сексуально позировала беременной
15:45
Ким Чен Ына не видели живым рекордно долгий срок
15:30
В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель Фото Видео
15:23
"Бомжи с советским оружием": волонтер рассказал о ВСУ времен 2014 года Видео
15:11
Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется Видео
15:10
Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку
15:05
Meizu представила свои первые умные часы: с NFC и встроенной SIM-картой Видео
15:04
"На копыта похожи, фу": украинцы в Сети оценили новые туфли Тимошенко Видео
15:02
Фильм Тихое место 2 заработал рекордную кассу за все время пандемии
14:20
Победитель шоу Голос країни женится и показал свою возлюбленную
14:19
В Кабмине рассказали, когда и как сильно поднимут зарплаты учителям Видео
Реклама
14:18
Сезонная аллергия: лучшая диета, чтобы сдержать кашель и чихание Видео
14:00
В Литве появился первый цифровой портал, соединяющий города
13:54
Умер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внука Видео
13:42
В Киеве "оторопевший урод" тянул в машину мальчика: похищению помешала случайная прохожая
13:39
В Украине хотят отменить обязатальную озвучку фильмов на украинском языке
13:39
Успех в любви и могущественный соперник: гороскоп для Рака на июнь 2021
13:30
Упадут цены на основные товары украинского экспорта - прогноз экспертов Видео
13:18
Лето стартует "холодякой": Украину атакует мощный циклон с ливнями Видео
13:05
Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки Видео
12:56
Разведка США следила за Меркель: всплыли скандальные подробности Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять