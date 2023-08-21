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Мёд и дёготь F-16: каких сюрпризов ожидать

Александр Коваленко
21 августа 2023, 19:10
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Главное это то, что F-16 позволит нам значительно расширить номенклатуру поставляемого ракетного вооружения.
Владимир Зеленский, Ф-16
Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото Офис президента

Итак, после волны эйфории о передаче Украине долгожданных истребителей F-16, стоит подвести итоги и несколько расширенно рассмотреть данную передачу. Какие задачи они позволят решать ВС ВСУ, насколько повысится и, даже, разнообразится спектр выполняемых авиацией боевых задач и какие неприятные стороны у данной передачи.

Но, начнём, традиционно, с хорошего.

Украина, так или иначе, должна была переходить на истребители западного образца, поскольку потенциал поставок советских МиГ-29 от наших партнёров себя исчерпывает и имеет предел возможностей. А потому, переход на самый массовый в мире западный лёгкий истребитель это логичный и весьма рациональный шаг.

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Кроме того, F-16, в отличие от МиГ-29 – это многофункциональный истребитель с возможностью выполнения боевых задач, как по уничтожению воздушных целей, наземных, так и надводных.

Главное это то, что F-16 позволит нам значительно расширить номенклатуру поставляемого ракетного вооружения. Например, ранее мы получали противорадиолокационные AGM-88 HARM, применяемые МиГ-29 и Су-27, крылатые Storm Shadow и Scalp EG, применяемые Су-24, и НАРы на Су-25. Теперь эта номенклатура значительно расширится, ведь для применения F-16 существуют десятки поражающих средств, интеграция которых на советские истребители не представлялась возможной.

Например, для уничтожения воздушных целей мы получим ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, способные уничтожать цели на расстоянии до 100 км и более 100 км, в зависимости от модификации. Это не только позволит бороться с российской авиацией, например, фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сбрасывающими планирующие бомбы за десятки километров до ЛБС, но и оказывать поддержку ПВО в перехвате крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed-136 ракетами AIM-9 и не только.

Для уничтожения сухопутных целей в арсенале F-16 так же имеется широкая номенклатура средств поражения. Самые интересные образцы это AGM-154 Joint Standoff Weapon - тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, с дальностью поражения целей от 100 км до 500 км, в зависимости от модификации, а так же AGM-158 JASSM – крылатая ракета, по своим характеристикам очень схожая с Storm Shadow и Scalp EG. То есть, помимо "Шольц, почему не даёшь TAURUS?", можно будет поднимать вопрос: "Байден, где AGM-154 и AGM-158?"

Небезынтересным является и такое средство поражения как AGM-119 – противокорабельная. Эта ракета позволяет поражать надводные объекты на расстоянии до 55 км и более. Прелесть в том, что разрабатывалась она совместно со Швецией и у шведов таких ракет имеется энное количество на хранении. Некоторые количество из них, в сухопутном варианте, поставлялись в Украину в 2022.

Собственно, это лишь несколько моментов, которые позволят нам расширить возможности применения авиации, в сравнении с теми, которые мы имеем по состоянию на сегодня. Но, всё же, в этой бочке с мёдом есть, как водится в реальной жизни и немного дёгтя.

Прежде всего.

Сейчас многие тиражируют версию, что мы от Нидерландов получим 42 истребителя F-16. Не видел нигде подтверждения нидерландской стороной данного утверждения, но известно, что боеспособных у Нидерландов не 42 истребителя, а 24. Остальные, либо на хранении, либо используются в формате каннибализма, в качестве запчастей.

Схожая ситуация и с истребителями Дании, только в том отличие, что датские ВВС передадут Украине не все свои F-16, а 19, то есть – боеспособную часть от общего количества.

Так же, следует понимать и то, что мы не получим все истребители одновременно. Передача растянется вплоть до 2025 года. Поэтому, на боеспособную эскадрилью мы можем рассчитывать не раньше первой половины 2024, хотя, первые F-16, испытываю наивную уверенность, будут в Украине уже в конце этого года.

С другой стороны, даже получение двух эскадрилий F-16, прошедших модернизацию, в значительной степени повышает эффективность ВС ВСУ в противодействии врагу, как в воздухе, на суше, так, даже и на воде.

Ну, а пока мы ещё не получили F-16, зная вашингтонских бюрократов, думаю, самое время всё же начинать вопрошать: "Байден, где AGM-154 и AGM-158?"

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

война в Украине F-16 Александр Коваленко
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