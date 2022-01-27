УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почти 30 за доллар: как сильно будет падать гривна

Борис Кушнирук

экономист

27 января 2022, 19:21

До тех пор, пока угроза вторжения России будет существовать, будут сохраняться и колебания курса - именно это является главным фактором, формирующим давление.

false
Курс доллара достиг показателя в 28,79 гривен - крупнейшего за четыре года / УНИАН

На фоне возможного вторжения России в Украину, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года - до 28,79 гривен.

Если исходить из сугубо экономической составляющей ситуации, оснований для обесценивания гривны нет. Есть показатель платежного баланса, то есть сколько средств в иностранной валюте поступило в страну и сколько из нее выходит, и он положительный - соответственно, за прошлый год средств в Украину поступило больше, чем вышло.

Поэтому главным фактором, который формирует давление на курс национальной валюты, является ситуация с ожиданиями. И до тех пор, пока угроза вторжения России будет существовать, будут сохраняться и колебания курса.

Есть несколько причин, которые приводят к давлению на курс. Во-первых, это инвесторы, которые вкладывали средства в долговые государственные ценные бумаги. Соответственно, они выводят средства, передают облигации и покупают валюту. Но преувеличивать значение лишь самого этого фактора не стоит, но он имеет определенный предел давления. Потому что ниже курса гривны они не смогут продавать бумаги, а те, кто держал облигации, и в дальнейшем это будут делать.

Во-вторых - компании с иностранным капиталом, которые выводят дивиденды каждый год. Иногда они делают это в течение первого квартала, но в этом году это могут делать раньше и быстрее, потому что боятся негативных ожиданий и потерь, ведь если действительно начнутся боевые действия, работа банковской системы может быть приостановлена и средства будут практически потеряны.

Реклама

Кстати, также влиять могут и компании, поставлявшие товарные кредиты. Потому что несмотря на то, что у них в основном есть четкие сроки возврата средств за границу, опять-таки, из-за нестабильности они могут начать возвращать себе средства значительно раньше.

Наиболее кризисными для курса будут именно конец января и февраль, но отметку в 30 гривен за доллар Украина точно не пересечет.

Конечно, если начнутся боевые действия, то будет уже не до курса. Стоит отметить, что курс, заложенный в бюджете - это среднегодовая цифра. То есть за этот период гривна может как обесцениться, так и начать укрепляться. Если в феврале-марте удастся удержать ситуацию под контролем и станет очевидным, что Россия не отважится на вторжение, тогда это станет предпосылкой для укрепления гривны и тогда Нацбанка еще придется думать, до какого уровня его укреплять.

Читайте такжеДоллар может "пробить потолок": украинцам назвали новый курсБолее того, именно для украинской экономики (но не для потребителей) колебание курса в сторону роста даже полезно, потому что в прошлом году индекс цен производителей в валютном эквиваленте вырос почти на 41%, из-за чего цены на их товары также существенно выросли. Сейчас, когда гривна понемногу обесценивается, эти товары становятся более конкурентными.

Поэтому, возможно, НБУ будет уместнее выкупать валюту с рынка, а не вести ее к укреплению гривны, потому что от этого производители только пострадают, что может привести к повышению цен.

Борис Кушнирук, экономист, специально для Главреда

viber
курс доллара военное вторжение Борис Кушнирук новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуПриметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в беду Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедыНоволуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииПрогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давлении Какие растения вредят счастью и богатству в домеКакие растения вредят счастью и богатству в доме Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовГороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов
20:24

Ученые нашли новый неочевидный признак смерти у пожилых людей

20:09

Избиения до смерти и самоубийства: что предшествовало массовому расстрелу в ДнепреВидео

20:01

"Если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан": Данилко оправдался за исполнение песни про БандеруВидео

19:52

Мария Бурмака сообщила трагическую новость: погиб ее бывший супруг

19:49

Врач назвала напиток, который может сжигать опасный жир в животе

Реклама
19:47

Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

19:30

До 60 тысяч в сутки: названы сроки вспышки коронавируса в УкраинеВидео

19:24

"Серьезная угроза": в России отреагировали на возможную высылку посла из США

19:21

Почти 30 за доллар: как сильно будет падать гривнамнение

19:07

Гороскоп на завтра, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

19:01

Билык делала пластику: хирург рассказал, почему бы не решился "переделывать" лицо певицы

18:38

Набросился с пистолетом и жестоко избивал: под Днепром зверски изнасиловали девочкуВидео

18:13

Бойня на Южмаше: как все происходило и мотивы 20-летнего нацгвардейца-убийцыВидео

18:07

Финансовая удача, достаток и благополучие: названы самые денежные дни февраля 2022 по лунному календарюВидео

18:00

"Был вежливым и чистюлей, но не тянет на жертву": все о солдате-срочнике, расстрелявшего сослуживцевВидео

17:55

Мир наизнанку - новый сезон: названа дата премьерыВидео

17:54

Зеленский срочно проведет разговор с Байденом: что будут обсуждатьВидео

17:26

Грозит пожизненный срок: нацгвардейцу сообщили о подозренииВидео

17:05

Гороскоп на февраль 2022 года для Раков: начнется полоса везения, астролог назвала датуВидео

17:03

Украина рассчитывает на финансовую поддержку от Франции

Реклама
17:00

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуВидео

16:58

"Очередное одноглазое фото": Галкин показал Аллу Пугачеву с неожиданного ракурса

16:47

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

16:42

Украинцев готовят к новому локадуну: названы причины и срокиВидео

16:18

Какой симптом распространенного рака проявляется после приема пищи - ответ ученых

16:11

"Войск становится все больше": Кулеба объяснил, почему Россия не наступает на УкраинуВидео

16:08

Боксерка с модельной внешностью Аврил Мати отправила фанатов в нокаут идеальным телом в бикини

15:51

Под 40 гривен за литр бензина: в Украине подскочили цены на АЗСВидео

15:33

В Украину идет мощный циклон MarieВидео

15:31

Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

15:22

"Решил, что он герой игры": жестокости нацгвардейца, убившего сослуживцев в Днепре, нашли объяснениеВидео

15:21

"60-70 тысяч больных в сутки": в "Слуге народа" дали прогноз по новой волне коронавируса

15:09

Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецептВидео

14:57

Ни в чем не раскаивается: боец НГУ дал первые показания после расстрела людейВидео

14:36

Метинвест за год потратил 17 миллиардов на обновление предприятий в Кривом РогеФото

14:29

Цены на отопление взлетят до 40 гривен: кому и когда светит подорожаниеВидео

14:28

Курс гривны к доллару обвалился до семилетнего минимума: такого не было с 2015 годаВидео

14:17

Умер Морган Стивенс - звезда сериалов Район Мелроуз и Крутой Уокер

14:15

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыВидео

14:00

Стрельба в Днепре: что побуждает военных нападать на сослуживцевмнение

Реклама
13:55

"Орала, унижала и лупила по голове": на Закарпатье скандал с учительницей, избившей ученикаВидео

13:54

Был свидетелем гибели: новые детали о бойце НГУ, устроившем бойню в ДнепреВидео

13:47

Украинцам озвучили стоимость газа в феврале: цену снизила только одна компанияВидео

13:03

"Вот таким должно быть настроение!": Горбунов показал смешной кадр со съемок вокальных боев Голоса

12:57

"На людей глубоко плевать": украинцы шокированы работой банкоматов ПриватБанка

12:57

"Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на ЮжмашеВидео

12:46

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

12:31

"За антиукраинскую пропаганду": СМИ рассказали, как СБУ готовит санкции против канала "НАШ"

12:18

Украина привлекает Францию к стратегическим проектам "Большой стройки"

12:11

Семья была верующей, отец умер: что известно о родных солдата, устроившего расстрел военных на ЮжмашеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять