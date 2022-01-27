Почти 30 за доллар: как сильно будет падать гривна

Курс доллара достиг показателя в 28,79 гривен - крупнейшего за четыре года / УНИАН

На фоне возможного вторжения России в Украину, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года - до 28,79 гривен.

Если исходить из сугубо экономической составляющей ситуации, оснований для обесценивания гривны нет. Есть показатель платежного баланса, то есть сколько средств в иностранной валюте поступило в страну и сколько из нее выходит, и он положительный - соответственно, за прошлый год средств в Украину поступило больше, чем вышло.

Поэтому главным фактором, который формирует давление на курс национальной валюты, является ситуация с ожиданиями. И до тех пор, пока угроза вторжения России будет существовать, будут сохраняться и колебания курса.

Есть несколько причин, которые приводят к давлению на курс. Во-первых, это инвесторы, которые вкладывали средства в долговые государственные ценные бумаги. Соответственно, они выводят средства, передают облигации и покупают валюту. Но преувеличивать значение лишь самого этого фактора не стоит, но он имеет определенный предел давления. Потому что ниже курса гривны они не смогут продавать бумаги, а те, кто держал облигации, и в дальнейшем это будут делать.

Во-вторых - компании с иностранным капиталом, которые выводят дивиденды каждый год. Иногда они делают это в течение первого квартала, но в этом году это могут делать раньше и быстрее, потому что боятся негативных ожиданий и потерь, ведь если действительно начнутся боевые действия, работа банковской системы может быть приостановлена и средства будут практически потеряны.

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Кстати, также влиять могут и компании, поставлявшие товарные кредиты. Потому что несмотря на то, что у них в основном есть четкие сроки возврата средств за границу, опять-таки, из-за нестабильности они могут начать возвращать себе средства значительно раньше.

Наиболее кризисными для курса будут именно конец января и февраль, но отметку в 30 гривен за доллар Украина точно не пересечет.

Конечно, если начнутся боевые действия, то будет уже не до курса. Стоит отметить, что курс, заложенный в бюджете - это среднегодовая цифра. То есть за этот период гривна может как обесцениться, так и начать укрепляться. Если в феврале-марте удастся удержать ситуацию под контролем и станет очевидным, что Россия не отважится на вторжение, тогда это станет предпосылкой для укрепления гривны и тогда Нацбанка еще придется думать, до какого уровня его укреплять.

Читайте такжеДоллар может "пробить потолок": украинцам назвали новый курсБолее того, именно для украинской экономики (но не для потребителей) колебание курса в сторону роста даже полезно, потому что в прошлом году индекс цен производителей в валютном эквиваленте вырос почти на 41%, из-за чего цены на их товары также существенно выросли. Сейчас, когда гривна понемногу обесценивается, эти товары становятся более конкурентными.

Поэтому, возможно, НБУ будет уместнее выкупать валюту с рынка, а не вести ее к укреплению гривны, потому что от этого производители только пострадают, что может привести к повышению цен.

Борис Кушнирук, экономист, специально для Главреда