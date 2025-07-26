Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Майдан не угаснет никогда?

Александр Кочетков
26 июля 2025, 19:10
79
Конечно, борьбе с коррупцией все это никак не поможет, потому что антикоррупционная вертикаль у нас мертворожденная, и ее надо перезагружать полностью.
Майдан не угаснет никогда?
Протест в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ТСН

Протесты против попыток концентрации власти придали политического оптимизма.

Да, цель этих протестов не конкретна, они не круглосуточные, и организовывали их в основном активисты-грантоеды, у которых в последнее время почти не осталось ни грантов, ни активности.

Но люди таки вышли на протест - в основном, молодежь, которая по возрасту не опасается ТЦК. Вышли даже в таких городах как Харьков, который ежедневно страдает от вражеских обстрелов. То есть, протестный дух украинцев не способна преодолеть и полномасштабная война и связанное с ней радикальное усиление репрессивного аппарата.

видео дня

А россияне протестовать не способны, хотя сейчас их загоняют в темное средневековье. Именно поэтому мы - не один народ

И еще мне понравилась здоровая скептическая реакция наших протестующих на попытки М. Безуглой и С. Лещенко присоединиться к ним. То есть, молодежь все понимает, и ядовитые грибы от съедобных отличать способна.

В ОП были абсолютно убеждены, что на их молниеносную махинацию с взятием НАБУ и САП под окончательный контроль, общество не отреагирует. Потому что политическая активность осталась разве что в Раде, да и там все управляемо. Но - нет. Майдан как окончательная форма влияния общества на власть, которая зарвалась, еще теплится. И может вспыхнуть, если добавить дров.

Именно на протесты, а не на законодательное шулерство среагировали наши западные партнеры. И - чудо странное - власть вынуждена пятиться. Быстренько-быстренько продуцировать новый вариант закона с возвращением самостоятельности НАБУ и САП, при этом старательно делая вид, что ничего особо не произошло. Хотя властный тандем В. Зеленский - А. Ермак получил громкую пощечину, как по мне, более обидную, чем безобразие в Белом Доме.

Конечно, борьбе с коррупцией все это никак не поможет, потому что антикоррупционная вертикаль у нас мертворожденная, и ее надо перезагружать полностью. Но и это даст лишь временный эффект, если не перезагрузить всю властную систему - на основе новой Конституции Украины, которая учитывает реалии настоящего и будущего. Именно это надо доносить до нонконформистской молодежи, которая в Украине до сих пор есть.

А следующие выборы в Украине могут оказаться не просто актом переутверждения власти, действующей сейчас. И вот именно это и обнадеживает, по крайней мере, меня.

Майдан не угаснет никогда?

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине протесты Александр Кочетков
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

19:49Фронт
Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

19:31Синоптик
Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Последние новости

20:00

Что опаснее - жара или холод: критические пределы, за которыми жизнь невозможна

19:49

"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

19:31

Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

19:10

Майдан не угаснет никогда?мнение

18:54

"Оба очень осторожны": Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странамиБудут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами
18:51

Очень большой церковный праздник: что нельзя делать в Пантелеймонов день

17:58

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:51

Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

17:42

Невидимые враги: самая распространенная аллергия в мире

Реклама
17:28

Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами – Bloomberg

17:26

Пехоту и бронетехнику разбили: оккупанты получили "на орехи" возле Белогоровки

16:48

Чем отличаются 2 девушки на лошади: только гений найдет ответ за 21 секунду

16:26

Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году: в Польше бьют тревогу

16:15

Китаю выгодна длительная война в Украине и невыгодная победа РФ – The Hill

16:12

Шел с оторванной рукой в рукаве: Грубич шокировал подробностями ранения сына

15:44

ВСУ оттеснили врага в важной точке: россияне теряют позиции на Запорожье

15:42

У путиниста Петросяна и его бывшей снова скандал: что случилось

15:21

Почему 27 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:10

"Буферное государство", которое представляет угрозу: Орбан высказался об Украине

15:09

Какой цвет соответствует каждому знаку зодиака: астрологи дали интересный ответ

Реклама
14:55

В Украине резко дорожает ценный продукт: сколько придется вытащить из кармана

14:48

Этикет электронной почты: что можно и нельзя в деловой переписке

14:30

Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилетаФото

13:48

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Змеям - стресс, Петухам - веселье

13:48

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

13:19

Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ

13:10

Грех ли детям бегать по церкви: что делать родителям в таком случае - ответ священникаВидео

13:05

Украина будет в сильной позиции: генерал озвучил сценарии окончания войны

12:47

После сбора урожая: как ухаживать за абрикосом летом, чтобы он дал ещё больше плодовВидео

12:42

Как сохранить салат в холодильнике свежим на 2 недели: советы эксперта

12:17

Двумя ударами ослабили врага: в СБУ раскрыли детали атаки на ключевой завод РФ

11:38

Расклад Таро на будущее: что говорит Вселенная и сбудется ли желание до 9 августа

11:35

Пять населенных пунктов в опасности: армия РФ прорывается на границе трех областей

11:34

"С уважением относился": Иво Бобул рассказал о встрече с Путиным

11:25

Целых 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд

11:17

"А что вам мешает бить по Москве?": Трамп упрекнул Зеленского – какая причина

11:07

Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую

10:40

Поздравления с Днем медика - прикольные картинки и теплые слова

10:21

Увидеть кота за 7 секунд смогут только "гении головоломок": сложная загадка на внимательность

09:55

Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

Реклама
09:32

Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по СтаврополюВидео

09:16

Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки

09:13

Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожайВидео

08:38

РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского

08:17

"Страшная ночь": РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домовФото

08:10

РФ может устроить массированный удар уже в ближайшие днимнение

06:30

У 6 знаков зодиака начнется новая глава финансового достатка: известна дата

06:10

Путин пытается взорвать Украину изнутримнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком-дайвером за 47 секунд

05:43

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять