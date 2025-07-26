Майдан не угаснет никогда?

Конечно, борьбе с коррупцией все это никак не поможет, потому что антикоррупционная вертикаль у нас мертворожденная, и ее надо перезагружать полностью.

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Протест в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ТСН

Протесты против попыток концентрации власти придали политического оптимизма.

Да, цель этих протестов не конкретна, они не круглосуточные, и организовывали их в основном активисты-грантоеды, у которых в последнее время почти не осталось ни грантов, ни активности.

Но люди таки вышли на протест - в основном, молодежь, которая по возрасту не опасается ТЦК. Вышли даже в таких городах как Харьков, который ежедневно страдает от вражеских обстрелов. То есть, протестный дух украинцев не способна преодолеть и полномасштабная война и связанное с ней радикальное усиление репрессивного аппарата.

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А россияне протестовать не способны, хотя сейчас их загоняют в темное средневековье. Именно поэтому мы - не один народ

И еще мне понравилась здоровая скептическая реакция наших протестующих на попытки М. Безуглой и С. Лещенко присоединиться к ним. То есть, молодежь все понимает, и ядовитые грибы от съедобных отличать способна.

В ОП были абсолютно убеждены, что на их молниеносную махинацию с взятием НАБУ и САП под окончательный контроль, общество не отреагирует. Потому что политическая активность осталась разве что в Раде, да и там все управляемо. Но - нет. Майдан как окончательная форма влияния общества на власть, которая зарвалась, еще теплится. И может вспыхнуть, если добавить дров.

Именно на протесты, а не на законодательное шулерство среагировали наши западные партнеры. И - чудо странное - власть вынуждена пятиться. Быстренько-быстренько продуцировать новый вариант закона с возвращением самостоятельности НАБУ и САП, при этом старательно делая вид, что ничего особо не произошло. Хотя властный тандем В. Зеленский - А. Ермак получил громкую пощечину, как по мне, более обидную, чем безобразие в Белом Доме.

Конечно, борьбе с коррупцией все это никак не поможет, потому что антикоррупционная вертикаль у нас мертворожденная, и ее надо перезагружать полностью. Но и это даст лишь временный эффект, если не перезагрузить всю властную систему - на основе новой Конституции Украины, которая учитывает реалии настоящего и будущего. Именно это надо доносить до нонконформистской молодежи, которая в Украине до сих пор есть.

А следующие выборы в Украине могут оказаться не просто актом переутверждения власти, действующей сейчас. И вот именно это и обнадеживает, по крайней мере, меня.

Майдан не угаснет никогда?

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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