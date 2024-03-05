Майдан-3: мифы и реальность

Украинцам свое делать. Юсов, как никто, понимает, что Майдан по чьим-то личным прихотям сделать невозможно.

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Будет ли новый Майдан в Украине? / УНИАН

Спикер ГУР Андрей Юсов публично заявил о Майдане-3. Сразу посыпались комментарии разного толка - от "власть отвлекает" до "все пропало и что делать". Прежде всего, успокоиться и думать на холодную голову. Наверняка у ГУР есть информация о подготовке проекта Майдан-3 на лубянке и в кремле. Есть большие списки существ, которые в этом задействованы в Украине. Обидно, но это не только блогеры и боты. К сожалению, очень много кротов находятся на разных уровнях вертикали власти.

Юсов также говорит, что они прогнозируют пик этого активного мероприятия врага - по дестабилизации в Украине - на май. Почему именно на май? Потому что после 20 мая президент Зеленский, по соображениям кремлевских технологов, теряет легитимность. Мацква будет качать эту тему через пропагандистские каналы, блогеров, ботов и других своих приспешников в Украине. Надо нам внимательно следить за теми, кто будет качать эту тему в политике.

Тогда без лишних сомнений чиплять им на лоб клеймо "Предатель".

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Наш народ должен читать, прежде всего, Конституцию. По этому поводу есть статья 108. Где написано следующее: "Президент действует до тех пор, пока на должность не придет новоизбранный". Прецедент уже был. В декабре 2004 года Кучма пересидел срок своей легитимности по уважительной причине: был Оранжевый Майдан и третий тур выборов. Сейчас у президента повод продолжать исполнять свои обязанности после 20 мая куда более весомый. Украина в пламени войны, очередные выборы невозможны, а Зеленский единственный избранный на последних выборах легитимный лидер страны и ВерхоГлав. Он по Конституции остается легитимным президентом до следующих выборов и избрания нового президента. Хотя Президенту не лишним будет обратиться за разъяснением в Конституционный суд, а Раде принять Резолюцию, или Постановление - о переносе выборов.

Уважаемые украинцы, поэтому кто будет после 20 мая качать тему легитимности президента Зеленского смело затыкайте рот. Потому что это или предатель, или дурак, который расшатывает лодку в Украине вместе с кремлевскими дегенератами.

Но украинцам свое делать. Юсов, как никто, понимает, что Майдан по чьим-то личным прихотям сделать невозможно. Майдан это народный дух, который от давления на кнопку в самом высоком кабинете Мацквы, или Вашингтона никогда не возникнет. В ГУР, СБУ и на Банковой - хорошо осведомлены, что это очередной мерзкий конструкт лубянских и кремлевских изобретателей. Которые даже за двадцать лет не способны понять что такое Майдан. В их воображении это все создано в Лендли в кабинетах ЦРУ. Уверен, что после громкого провала этой очередной масштабной провакации кремлевцев-фсбешников... На мацке у них ума не прибавится.

Мир почему-то привык смотреть на режим Путина, как на какое-то очень мощное и крепкое образование, которое внешне напоминает мифических великанов. Но на самом деле это Геракл, или Самсон, который напрочь лишен иммунитета и сдохнет и рассыплется от внезапного слабого сквозняка.

Кремлевский режим на 25 лет выпал из мировых исторических процессов и в отличие от мира, двигался исключительно в прошлое. Полный назад! Уровень компетентности у путинского режима давно остался в прошлом. Они не способны адекватно оценивать процессы и события вокруг. Коллективный разум диктатора имеет большие расхождения с реальностью. Продуцировать новые конструктивные созидательные концепты и идеи для развития общества и страны кремль тоже не способен. Кроме того, диктаторские и тиранические режимы в современном мире долго не живут, потому что их душит экономическая удавка. На фоне этого, возникает много других факторов, которые в совокупности значительно превосходят жизненную способность диктатуры, или тирании. В итоге, Геракл остается без иммунитета и погибает даже от собственных соплей.

В этом смысле Украине и Миру повезло!.. Эта бесчеловечная кремлевская падлюка с его уродами долго не протянет!

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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