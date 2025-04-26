Май станет катализатором для российских оккупантов

В ближайшее время мы увидим постепенное увеличение штурмовых действий на Лиманском направлении и по Купянску.

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Война в Украине и оккупанты / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Если кто-то надеется на то, что российские оккупанты пойдут на "перемирие" и снижение интенсивности боевых действий – это ваши фантазии и не более того.

Согласно имеющейся информации, на прошлой неделе практически все командующие российскими группами войск в Украине получили установку к активизации и наращиванию наступательных действий. Так называемое "Пасхальное перемирие" должно было стать промежуточным этапом для формирования условий к последующей активизации.

Как бы это странным не звучало, но основным направлением для удара у РОВ будет Лимано-Купянская ось, с активизацией по правому берегу Оскола и Чёрного Жеребца. Но целью для них является не оккупация Харьковской области и Харькова, это им совсем не по силу, а именно отвлечение внимания. Да, они ставят перед собой целью выход в целом на левый берег Оскола и контроль над Купянском и Лиманом, но не сейчас. Сейчас это попытка отвлечения внимания от Донецкой области, в особенности от Константиновского направления, на которое РОВ сосредоточило 8-ю ОВА и частично 51-ю.

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Поэтому, в ближайшее время мы увидим постепенное увеличение штурмовых действий на Лиманском направлении и по Купянску, в особенности по правому берегу силами 69-й МСД и 27-й ОМСБр. А Лиманское направление будут давить ценою истощения не только 20-й ОВА, но и передислокацией сил и средств 1-й ТА.

Но за этой катализацией сил и средств по Лимано-Купянской оси последует куда более интенсивное наступление на Константиновском направлении и, не исключено, что в приоритете будет и Сиверское. Почему? Потому, что закрытие Торецкого плацдарма, где и оперируют 8-я и 51-я ОВА, открывают путь РОВ на Константиновку с юга, а на Лиманском направлении, действия 25-й ОВА закрывают вопрос Серебрянского леса, с охватом 20-й ОВА направления с севера, а Сиверское направление – прямой удар с выходом на славяно-Краматорскую агломерацию.

И на словах, вроде как у РОВ, всё схвачено, а на деле? А на деле, проблему создают СОУ, которые продолжают держать оборону и сохранять боеготовность невзирая ни на какие финты ушами Кремля.

Но, стоит понимать, что постепенное наращивание активности РОВ во второй половине апреля, перерастёт в полную катализацию их действий именно в мае. Наверное, именно май в 2025 году может стать самым непростым во всём году.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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