Математика войны: Андрусив объяснил, кто получает миллиарды от конфликта

Пока мир внимательно следит за рисками нового обострения на Ближнем Востоке, все больше внимания привлекает экономическая составляющая возможного конфликта. В своей колонке Виктор Андрусив, политический и экономический эксперт, воин ВСУ, рассматривает, как война влияет на глобальные энергетические рынки и какие финансовые выгоды могут получить ключевые экспортеры нефти и газа. Автор анализирует соотношение затрат и доходов в этой геополитической математике. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Математика войны с Ираном США занимают первое место в мире по добыче нефти и третье по объемам экспорта, также США занимают первое место в мире по добыче и экспорту газа. Мы, конечно, в первую очередь беспокоимся о том, сколько на росте цен зарабатывает РФ, но давайте посмотрим, сколько зарабатывают США. видео дня

Всего за два месяца США дополнительно заработали ориентировочно — 50 млрд долл. Эти расчеты очень приблизительны, поскольку цены изменчивы.

С момента начала войны США увеличили экспорт нефти и нефтепродуктов примерно на 15% (с 11–11,5 млн баррелей до 13–13,5 млн баррелей в день), при цене в 100–120 долларов — это позволило им заработать около 80–90 млрд долл. за два месяца войны, из которых дополнительно благодаря войне они заработали 40–45 млрд долл.

С газом ситуация еще интереснее. С начала войны США увеличили экспорт газа примерно на 25% (с 12,5 млрд куб. м до 16,1 млрд куб. м). При средней цене в 550 долл. их доход за два месяца составил почти 18 млрд долл., из которых 9 млрд дополнительно из-за войны.

В США произошел рост цен на топливо на 20-25%, что вызвало дополнительную инфляцию и, соответственно, будет съедать часть этой прибыли.

Учитывая, что приблизительные расходы на военную кампанию составили 56 млрд долл., дополнительные доходы компенсируют где-то 80-90%.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

