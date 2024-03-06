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Массовое озверение общества должно закончиться для Путина плохо

Игорь Эйдман
6 марта 2024, 06:10
Власть расчеловечила значительную часть, вероятно, даже большинство населения, если не непосредственно участвующее, то солидарное с убийствами.
Путин, ракета
Путин / Коллаж Главред, фото УНИАН и "Википедия"

Антропологическая катастрофа.

Светлана Алексиевич говорила на основании своих бесед с множеством героев ее документальных книг: "Слой культуры — очень тонкий, он очень быстро слетает", причем так происходит не только "в лагере или на войне".

Добавлю от себя. Создается этот слой мучительно долго, тысячелетиями, а слетает мгновенно. Дело в том, что множество людей при возможности от него с радостью избавляются. Человек, по сути, хоть не совсем обычное, но животное. Ограничивать в себе животное начало его заставляют культурные, этические нормы. В нормальном обществе нарушение таких ограничений осуждается. Все меняется, когда к власти приходят откровенные преступники. Они разрешают людям стереть тонкий слой культуры и стать по отношению к своим жертвам дикими хищными зверями. Как это не печально, многие оказываются благодарны власти за такую возможность.

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Именно такая антропологическая катастрофа произошла в нацистской Германии и в путинской России. Власть расчеловечила значительную часть, вероятно, даже большинство населения, если не непосредственно участвующее, то солидарное с убийствами.

Гитлер говорил: "Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью, и от претензий на свободу и личную независимость, до которых дорастают лишь немногие" (согласно Г. Раушнингу).

Нечто похожее мог бы сказать и Путин, если бы был поумнее и умел произносить что-то кроме нудного бубнёжа.

Но освобождает ли "воля вождей" людей, пошедших за ними, от ответственности? Не думаю. Массовое озверение общества должно закончиться для него плохо, чтобы это наказание вошло в коллективную память народа, как было в Германии. Только так может быть преодолена антропологическая катастрофа.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Владимир Путин Игорь Эйдман
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