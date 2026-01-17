Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о мире

Путин, по логике, должен нанести серьезный удар по Киеву: он верит, что блэкаут заставит Украину пойти на унизительный мир.

В последние дни все больше складывается впечатление, что Трамп отходит от идеи блиц-крига

Наверное, нет в стране человека, который бы не видел новость о том, что в ближайшие несколько суток будет массированный удар россиян по Киеву и области. И не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять - этот удар, если он будет, будет направлен на энергетику.

1. К сожалению, Трамп не спешит давить на Россию, чтобы та максимально быстро дала ответ на предложения по плану из 20 пунктов. Визит Виткофа и Кушнера в Москву будет не раньше конца этого месяца, а это значит, что до конца месяца у Путина есть временной лаг. И я уверен, что эта встреча ни к чему не приведет: Путин будет тянуть время, а Трамп не имеет рычагов влияния на Путина, которые позволили бы эффективно надавить на Россию уже сейчас.

2. Венесуэльский кураж Трампа понемногу испаряется. А в отношении Ирана ситуация явно повисла. И, похоже, стратегия США состоит из двух пунктов: 1) посмотреть на энергетическую ситуацию в Украине; 2) при необходимости, подождать еще полгода, пока российские нефтяные проблемы максимально ослабят Россию.

3. Логика США на 2026 год сводится к следующим пунктам:

- Получить максимальный контроль над ценообразованием нефти в мире;

- Получить максимальный контроль над главными логистическими точками мира (Гренландия, Панамский и Суэцкий каналы);

- Максимально вернуть доллар в мировые торговые операции (прежде всего благодаря нефти);

- Получить максимальный доступ к редкоземельным металлам в мире.

4. Все это делается для того, чтобы с максимально сильной позиции выйти на переговоры с Китаем, который в прошлом году принял вызов Трампа и объявил: хотите торговую войну, мы ограничим вам доступ к редкоземельям.

5. Но вернемся к Украине. Путин, по логике, должен нанести серьезный удар по Киеву: он верит, что блэкаут заставит Украину идти на унизительный мир. Думаю, что ему это не удастся, но я хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые стали "узким горлышком" после предыдущего обстрела.

- Вчера было объявлено чрезвычайное энергетическое положение. Но это метафора, которая не имеет под собой никакой основы. К сожалению, новый министр энергетики будет работать, имея полномочия мирного времени. Единственная надежда, что новосозданный энергетический штаб (пятый за два года) будет работать. Все четыре предыдущих имитировали деятельность.

- На дипломатическом уровне мы полностью провалили трек энергетического геноцида россиян. Заявление нашего спецпредставителя в ООН о "сушите весла и плетите лапти" - квинтэссенция этого провала. Вместо того, чтобы понравиться украинцам, нужно было говорить, что в последний раз нечто подобное в Украине было в 1941 году из-за фашистов.

- На уровне государства и на уровне Киева мы полностью провалили коммуникацию с населением. К сожалению, сейчас выводов никто не сделал. Ни на уровне Киева, ни на уровне государства нет не то что коммуникационной стратегии, нет спикеров, которые могли бы грамотно коммуницировать.

Повторю еще раз: нужно готовиться к самому сложному. Худшее, что может быть, — это начать перекладывать ответственность, а это пока базовый сценарий.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

